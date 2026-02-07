Tết Nguyên đán 2026 gõ cửa: Nhịp sống của 12 chòm sao dự kiến biến đổi ra sao?

HHTO - Tết Nguyên đán 2026 không chỉ là thời điểm nghỉ ngơi mà còn là khoảng lặng quan trọng để mỗi chòm sao điều chỉnh năng lượng, nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị cho hành trình phía trước theo cách phù hợp nhất với chính mình.

Bạch Dương

Với Bạch Dương, Tết là dịp hiếm hoi để chòm sao này thực sự giảm tốc. Sau một năm vận động liên tục, bạn có xu hướng mệt mỏi hơn mình nghĩ. Những ngày đầu năm phù hợp để nghỉ ngơi, sắp xếp lại lịch sinh hoạt và tránh đặt quá nhiều kế hoạch ngay từ mùng Một. Việc dành thời gian cho gia đình giúp Bạch Dương cân bằng cảm xúc, trước khi quay lại guồng công việc quen thuộc.

Kim Ngưu

Kim Ngưu đón Tết trong trạng thái ổn định. Bạn phù hợp với không khí sum vầy, ăn uống điều độ và duy trì những thói quen quen thuộc. Chiêm tinh cho thấy Kim Ngưu không nên chi tiêu quá tay trong dịp Tết, bởi sự an tâm về tài chính chính là yếu tố giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Song Tử

Song Tử khó ngồi yên trong những ngày Tết. Bạn dễ hứng thú với các buổi gặp gỡ, thăm hỏi, du xuân ngắn ngày. Tuy nhiên, việc tham gia quá nhiều hoạt động có thể khiến bạn nhanh mệt. Lời khuyên là chọn lọc lịch trình, giữ nhịp sinh hoạt linh hoạt nhưng không để bản thân quá tải.

Cự Giải

Tết Nguyên đán 2026 mang màu sắc rất rõ với Cự Giải. Bạn quan tâm nhiều hơn tới gia đình, bữa cơm sum họp và không khí truyền thống. Tuy nhiên, Cự Giải cũng dễ nhạy cảm trước những thay đổi nhỏ. Việc giữ tâm thế nhẹ nhàng, tránh ôm hết trách nhiệm trong nhà sẽ giúp bạn tận hưởng Tết đúng nghĩa.

Sư Tử

Sư Tử bước vào Tết với mong muốn mang lại không khí vui vẻ cho mọi người. Bạn dễ trở thành trung tâm trong các buổi tụ họp. Tuy nhiên, chiêm tinh khuyến nghị Sư Tử nên tiết chế nhu cầu thể hiện bản thân, thay vào đó là lắng nghe và chia sẻ để tránh áp lực vô hình.

Xử Nữ

Xử Nữ có xu hướng chuẩn bị Tết rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc quá cầu toàn dễ khiến bạn mệt trước cả kỳ nghỉ. Tết phù hợp để Xử Nữ học cách buông bớt, chấp nhận sự không hoàn hảo và dành thời gian thực sự nghỉ ngơi, thay vì lo toan quá nhiều chi tiết nhỏ.

Thiên Bình

Thiên Bình mong muốn một cái Tết yên ấm, không xung đột. Bạn đóng vai trò kết nối giữa các thành viên trong gia đình nhưng cố làm hài lòng tất cả mọi người có thể khiến bạn mệt mỏi. Chiêm tinh cho thấy Thiên Bình nên ưu tiên sự cân bằng cá nhân, không gượng ép cảm xúc trong những ngày đầu năm.

Bọ Cạp

Bọ Cạp đón Tết theo cách khá kín đáo. Bạn cần không gian riêng để suy ngẫm và tái tạo năng lượng. Dù vẫn tham gia các hoạt động gia đình, Bọ Cạp nên cho phép mình rút lui khi cần thiết, tránh bị cuốn vào những câu chuyện khiến tinh thần nặng nề.

Nhân Mã

Nhân Mã không thích một cái Tết quá khuôn mẫu. Bạn có xu hướng lên kế hoạch du xuân hoặc thay đổi không khí. Điều quan trọng là cân đối giữa thời gian cho gia đình và nhu cầu trải nghiệm cá nhân, để kỳ nghỉ không trở thành nguồn áp lực cho người thân.

Ma Kết

Ma Kết khó hoàn toàn “tắt” công việc trong dịp Tết. Bạn có xu hướng suy nghĩ về kế hoạch năm mới ngay cả khi đang nghỉ ngơi. Lời khuyên là hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi trọn vẹn vài ngày đầu năm, việc đó sẽ giúp bạn bắt đầu 2026 với tinh thần vững vàng hơn.

Bảo Bình

Bảo Bình đón Tết theo cách khá riêng. Bạn không quá nặng hình thức truyền thống mà chú trọng cảm giác thoải mái. Chiêm tinh cho thấy việc giữ quan điểm cá nhân nhưng vẫn tôn trọng không khí chung sẽ giúp bạn tránh những va chạm không cần thiết trong gia đình.

Song Ngư

Song Ngư bước vào Tết 2026 với nhu cầu nghỉ ngơi rất rõ ràng. Bạn cần không gian yên tĩnh để hồi phục cảm xúc sau một năm nhiều biến động. Những hoạt động nhẹ nhàng, gần gũi với gia đình giúp Song Ngư giữ được trạng thái cân bằng và an yên trong những ngày đầu năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo