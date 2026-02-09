Horoscope 9/2 - 15/2: Sư Tử tiết chế cái tôi, Thiên Bình học cách đưa ra quyết định

HHTO - Tuần giữa tháng 2 đặt nhóm chòm sao trung tâm trước yêu cầu cân bằng giữa khẳng định bản thân và thích nghi với tập thể, khi mỗi lựa chọn đều cần sự tỉnh táo và tính toán kỹ lưỡng hơn.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần này đưa Sư Tử vào giai đoạn dễ được chú ý trong môi trường làm việc, song đi kèm là áp lực thể hiện năng lực. Chòm sao này có lợi thế về sự chủ động và tinh thần dẫn dắt, đặc biệt khi tham gia các dự án mang tính tập thể. Tuy nhiên, việc quá đề cao quan điểm cá nhân có thể khiến bạn vô tình tạo ra khoảng cách với đồng nghiệp. Sư Tử cần học cách lắng nghe nhiều hơn để giữ được sự phối hợp nhịp nhàng. Với người đang học tập, khả năng tiếp thu tốt nhưng dễ mất kiên nhẫn với những nội dung đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Về sức khỏe, duy trì vận động nhẹ và ngủ đủ giấc sẽ giúp cải thiện đáng kể trạng thái chung. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động nổi bật, các mối quan hệ duy trì ở mức ổn định. Tuần này, khi Sư Tử biết tiết chế cái tôi và phân bổ năng lượng hợp lý, hiệu quả công việc sẽ được nâng cao rõ rệt.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ bước vào tuần mới với khối lượng công việc khá lớn, chủ yếu liên quan đến những chi tiết nhỏ nhưng đòi hỏi độ chính xác. Chòm sao này phát huy tốt thế mạnh phân tích và sắp xếp, giúp tiến độ chung được đảm bảo. Tuy nhiên, xu hướng cầu toàn có thể khiến bạn tự gây áp lực cho bản thân, đặc biệt khi mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch. Trong học tập, Xử Nữ duy trì sự tập trung tốt, song cần linh hoạt hơn trong cách tiếp cận vấn đề.

Về sức khỏe, căng thẳng tinh thần là yếu tố cần được lưu tâm. Chuyện tình cảm diễn ra khá trầm lắng, không nhiều thay đổi đáng kể. Xử Nữ có xu hướng suy nghĩ nhiều hơn thực tế, vì vậy giao tiếp rõ ràng sẽ giúp các mối quan hệ trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc chấp nhận những sai số nhỏ và cho phép bản thân “chưa hoàn hảo” sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Tuần mới đặt Thiên Bình trước khá nhiều lựa chọn, đặc biệt trong công việc và các mối quan hệ xã hội. Chòm sao này có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng mọi phương án, nhưng việc chần chừ có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội. Đây là thời điểm Thiên Bình cần rèn luyện khả năng đưa ra quyết định dứt khoát. Trong học tập, bạn có động lực cải thiện thành tích, nhất là khi biết tận dụng sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc môi trường xung quanh.

Về sức khỏe, tinh thần khá ổn định, song cần chú ý đến việc duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn. Chuyện tình cảm diễn ra hài hòa, không có nhiều biến động lớn. Thiên Bình cảm thấy thoải mái khi các mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng và cân bằng.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp có một tuần làm việc khá tập trung và kín tiếng. Những nhiệm vụ cần chiều sâu, nghiên cứu hoặc xử lý hậu trường phù hợp với thế mạnh của chòm sao này. Tuy nhiên, việc ôm đồm quá nhiều trách nhiệm có thể khiến bạn dễ mệt mỏi nếu không biết phân chia hợp lý. Trong học tập, Bọ Cạp thể hiện khả năng đào sâu vấn đề, nhưng cần tránh thái độ khép kín, thiếu trao đổi.

Về sức khỏe, thể trạng ở mức trung bình khá, song tinh thần dễ căng thẳng nếu bạn tự tạo áp lực quá lớn. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động rõ rệt, Bọ Cạp ưu tiên sự ổn định và riêng tư. Tuần này, việc chủ động điều chỉnh nhịp sống và san sẻ công việc sẽ giúp bạn duy trì sự bền bỉ cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo