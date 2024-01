Ngày 3/1/2024, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ năm, khoá XII đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu lựa chọn 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

1. Công trình “Ngôi nhà hạnh phúc”

Đơn vị thực hiện: Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn đề xuất - Trung tâm tình nguyện Quốc gia và các tỉnh/thành Đoàn phối hợp triển khai.

Chương trình "Ngôi nhà hạnh phúc" được khởi xướng và triển khai bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia nhằm mục đích kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm trong xã hội chung tay xây dựng những ngôi nhà mới kiên cố cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang chưa có nhà ở hoặc đang sống tại những ngôi nhà tranh, nứa xập xệ dột nát.

Năm 2023, 70 công trình Ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi tại 30 tỉnh, 48 huyện, 60 xã đã được triển khai xây dựng; hỗ trợ 110 em học sinh mồ côi đang không có nhà ở, nhà ở bằng tre, nứa dột nát có được công trình nhà ở mới khang trang, kiên cố (tại các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Lạng Sơn, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Nghệ an, Kiên Giang, Quảng Trị, Đắk Nông, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Đắk Lắk, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lai Châu, Bình Thuận, Điện Biên, Kon Tum, Hà Tĩnh, Gia Lai, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bắc Kạn). Mỗi công trình được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia vận động hỗ trợ 80 triệu đồng, tổng giá trị hỗ trợ 5 tỷ 600 triệu đồng.

2. Công trình “Công trình số kết nối thanh toán dịch vụ công: Thu phí, lệ phí với Bộ Công an”

Đơn vị thực hiện: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất - Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai.

Vietcombank cung cấp một giải pháp tổng thể về kết nối thanh toán thu phí, lệ phí thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đáp ứng nhu cầu thu hộ chuyên biệt áp dụng cho người dân có tài khoản tại mọi ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam.

Công trình giúp đồng bộ hoá khả năng thanh toán, xoá bỏ những rào cản hiện hữu, giúp cho người dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, chi phí so với việc phải nộp phí, lệ phí trực tiếp tại quầy giải quyết thủ tục hành chính. Việc nộp phí, lệ phí có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào không phụ thuộc vào giờ làm việc hành chính, giao dịch được xử lý nhanh chóng. Hiện nay người dân chỉ mất 1,2 ngày cho 1 lần nộp lệ phí thành công so với từ 6-7 ngày cho 1 lần nộp lệ phí thành công qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

3. Công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”

Đơn vị thực hiện: Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đề xuất - Hội đồng Đội Trung ương và các cấp bộ Đội trên cả nước triển khai.

Với hàng nghìn đầu sách, các góc đọc sách phù hợp với từng lứa tuổi, công trình "Không gian đọc sách, tương tác sinh hoạt Đội" là cầu nối giúp thiếu nhi hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc, đồng thời là không gian giáo dục truyền thống của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Trong năm 2023, Hội đồng Đội Trung ương đã vận động nguồn lực, xây dựng và trao tặng 07 công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho thiếu nhi tại các tỉnh Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Đắk Lắk với tổng trị giá 2,4 tỷ đồng.

52/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai được 2.136 công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” với quy mô, hình thức phù hợp với tình hình địa phương với tổng trị giá gần 25 tỷ đồng.

4. Công trình “Thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần tra biên giới và đường cờ Tổ quốc”

Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Tây Ninh đề xuất - Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Tây Ninh triển khai.

Công trình thanh niên Thắp sáng đường quê, đường tuần tra biên giới và đường cờ Tổ quốc do Tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai trên địa bàn các tuyến biên giới, địa bàn nông thôn vùng xa có nhiều khó khăn.

Kết quả, công trình đã triển khai trên 127 tuyến đường với 90 km thắp sáng đường quê và đường tuần tra biên giới, 72,3 km đường cờ Tổ quốc với 4.896 lá cờ. Tổng giá trị 3,087 tỷ đồng.

5. Công trình “Hệ thống Khởi tạo và quản lý thẻ tín dụng phê duyệt tự động (RLOS)”

Đơn vị thực hiện: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất - Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai

Hệ thống Khởi tạo và quản lý khoản vay bán lẻ (RLOS) được BIDV xây dựng và triển khai nhằm quản lý tập trung toàn bộ quy trình khoản vay: tiếp nhận nhu cầu đăng ký sản phẩm - khởi tạo khoản vay - chấm điểm xếp hạng tín dụng - thẩm định - phê duyệt - giải ngân/phát hành thẻ tín dụng.

Tinh đến tháng 10/2023, đã có 13.924 thẻ tín dụng phát hành mới thành công qua kênh Smartbanking, website qua hệ thống RLOS. Tổng thời gian phát hành theo luồng thông thường ước tính 410 phút, tổng thời gian ước tính để hoàn tất việc xử lý hồ sơ phát hành thẻ qua RLOS vào khoảng 175 phút, tiết kiệm khoảng 235 phút/hồ sơ thẻ.

6. Công trình “Đoạn đường kiểu mẫu nông thôn”

Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Long An đề xuất - Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Long An triển khai.

Công trình thực hiện thắp sáng đường giao thông nông thôn bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, các trụ đèn sẽ được tích hợp thêm chức năng treo cờ Tổ quốc và pa nô tuyên truyền. Hai bên đường được trồng cây xanh, hoa các loại; không bị che khuất tầm nhìn; không có quảng cáo, rao vặt sai quy định; không có rác thải, bãi rác tự phát, các điểm đen về môi trường, cỏ dại; mặt đường đã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, có lắp đặt camera an ninh...

Năm 2023, 15/15 đơn vị Đoàn cấp huyện đã thực hiện 15 công trình “Đoạn đường kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 33km, tổng kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng.

7. Công trình “Công trình cầu hy vọng”

Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Đồng Tháp đề xuất - Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Đồng Tháp triển khai.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng các địa phương, các nhà tài trợ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 48 cây cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 28,5 tỷ đồng. Công trình ước tính đã huy động hơn 20.700 ngày công của đoàn viên, thanh niên và người dân tình nguyện tham gia. Trung bình mỗi cây cầu có từ 3-5 đoàn viên, thanh niên và 02 người dân thực hiện mỗi ngày, trong khoảng 02 tháng. Đến nay, 100% các cây cầu xây dựng đều đạt chuẩn nông thôn mới, với bề ngang tối thiểu 3,5 mét, đảm bảo thông thoáng các phương tiện di chuyển.

8. Công trình “Ứng dụng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA”

Đơn vị thực hiện: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất - Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai.

Dịch vụ chữ ký số từ xa VNPT SmartCA đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng người dùng và tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu ký số linh hoạt, ký số tốc độ cao, ký số theo lô số lượng lớn.

Sáng kiến được xây dựng áp dụng các công nghệ mới, đáp ứng an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu eIDAS và các tiêu chuẩn của Việt Nam, mang lại sự thuận tiện cho người dùng hơn so với chữ ký số sử dụng USB Token truyền thống.

Tổng số lượng người dùng sử dụng VNPT SmartCA tính đến hết năm 2023 là khoảng 600.000 user. VNPT SmartCA là dịch vụ ký số từ xa được cấp giấy phép đầu tiên của Việt Nam.

9. Công trình “Bản đồ số về quản lý cây xanh trồng mới của thanh niên”

Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất - Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai.

Bản đồ số quản lý cây xanh trồng mới được lập trình để định vị được vị trí cây xanh trồng mới, xác định được số lượng và loại cây xanh trồng mới, theo dõi được tổ chức, cá nhân trồng mới, hình ảnh cây trồng được hiển thị trực quan và có thể dễ dàng kiểm tra việc trồng và chăm sóc cây xanh trồng mới của đoàn viên, thanh niên thông qua công cụ hỗ trợ chỉ dẫn đường.

Tính đến hiện nay, qua giai đoạn 1 triển khai thì đã thu thập được 27.196 cây xanh trồng mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, giám sát quá trình sinh trưởng, phát triển sau khi trồng.

10. Công trình "Tuổi trẻ Công an nhân dân xung kích, tiên phong thực hiện chuyển đổi số - Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ”

Đơn vị thực hiện: Ban Thanh niên Công an nhân dân đề xuất - Lực lượng thanh niên công an nhân dân tại các địa phương triển khai.

Ban Thanh niên CAND đã tham mưu với X03 ban hành các văn bản định hướng, chỉ đạo tuổi trẻ toàn lực lượng CAND phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia triển khai Đề án 06 của Chính phủ; tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động cao điểm tham gia triển khai các nội dung của Đề án 06 gắn với Tháng Thanh niên năm 2023, Chiến dịch Thanh niên công an tình nguyện Hè năm 2023; chỉ đạo đồng loạt tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (18/3) trong tuổi trẻ toàn lực lượng.

Các cấp bộ Đoàn toàn lực lượng đã tham mưu, triển khai 2.196 đội hình với 33.795 hoạt động xung kích tuyên truyền về Đề án 06 với sự tham gia của 82.971 lượt đoàn viên thanh niên; triển khai 3.155 đội hình thanh niên tình nguyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử với 84.442 lượt đoàn viên thanh niên tham gia và 18.117 hoạt động được tổ chức.

Việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Công an quản lý cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng với 3.009 đội hình, 56.192 lượt thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ; tổ chức 8.536 hoạt động với hàng chục vạn người dân được hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

11. Công trình “Trường đẹp cho em”

Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Tuyên Quang đề xuất - Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Tuyên Quang triển khai.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã kêu gọi các nhà tài trợ là các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng 05 điểm trường với 09 phòng học (mỗi phòng 40m2) cụ thể: Trường tiểu học Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn; Điểm trường Cây La, trường tiểu học Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa; Điểm trường Vằng Lóng, xã Sinh Long, huyện Na Hang; Điểm trường Bản Biến, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình; điểm trường Phú Lâm, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa.

Tổng giá trị thực hiện là 3,15 tỷ đồng.

12. Công trình “Sức sống xanh - Vì Cà Mau xanh”

Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Cà Mau đề xuất - Các đơn vị cơ sở Đoàn tỉnh Cà Mau triển khai.

Trong năm 2023, Tỉnh đoàn Cà Mau đã tổ chức trồng, chăm sóc được hơn 925.000 cây xanh, với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng; hoạt động thu hút hơn 19.600 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Công trình đã góp phần bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên bằng giải pháp Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên tại lâm phần Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh hạ; phát huy tối đa khả năng tái sinh, diễn thế tự nhiên để phục hồi rừng; phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, nhằm khai thác giá trị về cảnh quan dưới tán rừng và văn hóa bản địa.