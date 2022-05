12 năm bên nhau của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn: Người ngỏ lời là anh, chia tay cũng là anh

HHT - Cát Phượng mới đây đã xác nhận rằng chị và Kiều Minh Tuấn đã chia tay vào đúng Valentine năm 2021. Tuy nhiên, sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Hành trình yêu kéo dài hơn 12 năm của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã chính thức khép lại vào ngày Valentine 14/2/2021. Chia sẻ với VietNamNet, Cát Phượng tiết lộ cặp đôi giữ bí mật chuyện chia tay tới 1 năm vì rất nhiều nguyên nhân. Giai đoạn đầu là vì còn chưa thu xếp xong những việc chung, sau đó là do dịch bệnh bùng phát rồi tới chương trình truyền hình hay dự án phim ảnh mới thay nhau lên sóng, các ê-kíp đều nhờ Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng tạm giữ kín chuyện tan vỡ để không ảnh hưởng tới sản phẩm nghệ thuật của mình.

Giờ đây, khi mọi thứ đã sắp xếp xong, Cát Phượng mới lên tiếng làm rõ mọi đồn đoán, khúc mắc liên quan tới chuyện tình dài của mình để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa.

Kiên trì theo đuổi để có được tình yêu

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có duyên quen biết nhờ một buổi diễn tốt nghiệp. Sau đó, cả hai được diễn chung trong vở Cánh Đồng Bất Tận. Đánh giá cao tiềm năng và diễn xuất của đàn em kém 18 tuổi, Cát Phượng đã ngỏ lời mời Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng mình. Sau thời gian hợp tác chung, Kiều Minh Tuấn dần phải lòng đàn chị, anh đánh liều tỏ tình: "Chị, em yêu chị".

Tuy nhiên, Cát Phượng sau một lần hôn nhân tan vỡ thì dần thu mình lại, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc con trai. Dù không được đáp lại tình cảm nhưng Kiều Minh Tuấn không nản. Anh kiên trì theo đuổi, quan tâm, săn sóc Cát Phượng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sự chân thành của "phi công trẻ" khiến Cát Phượng biết yêu trở lại.

Năm 2009, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chính thức hẹn hò nhưng yêu trong bí mật. Nguyên nhân bởi vì Kiều Minh Tuấn không muốn bị cho rằng đang "dựa hơi" bạn gái nổi tiếng. Anh muốn xây dựng sự nghiệp riêng bằng năng lực của bản thân rồi "chính tay tui sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ". Khi không giấu được nữa, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn mới công khai hẹn hò trước truyền thông. Giai đoạn này, cặp đôi phải nhận về nhiều ý kiến tiêu cực vì khoảng cách tuổi tác, độ nổi tiếng, địa vị trong nghề đều quá chênh lệch.

Tuy nhiên, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn nắm chặt tay nhau hơn chục năm, cùng thăng hoa trong sự nghiệp. Dần dần, sự kiên trì của cặp đôi đã khiến công chúng tán thưởng, chúc phúc và công nhận đây là chuyện tình "đôi đũa lệch" ngọt chẳng kém ngôn tình.

Trong thời gian hẹn hò, Kiều Minh Tuấn từng dành cho Cát Phượng nhiều câu nói đầy tình cảm:

"Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà ra đi, tôi lo mồ yên mả đẹp. Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác, nếu thích".

"Trước đây mình nghĩ rằng việc có đứa con để được trải nghiệm làm cha, nhưng tôi cũng đã có được trải nghiệm đó với Bom. Hơn nữa, Phượng lớn tuổi hơn tôi. Nếu có con, chúng tôi sẽ mất thời gian rất nhiều, không còn thời gian dành cho nhau. Vì vậy, chuyện có con là không nên".

"Tổ chức một lễ cưới sẽ mất nhiều tiền lắm. Số tiền đó thay vì để tổ chức đám cưới, tôi muốn dùng để dắt Phượng đi chơi. Như vậy sẽ khiến tôi thấy thú vị và thích hơn".

Sóng gió tình cảm

Sóng gió lớn nhất trong chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn là scandal với An Nguy vào năm 2018. Khi đóng chung bộ phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con, Kiều Minh Tuấn và An Nguy vướng tin đồn "phim giả tình thật". Câu chuyện trở nên căng thẳng khi An Nguy xác nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Cả hai ngay lập tức bị dư luận "ném đá" vì khi đó Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vẫn là một cặp.

Khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã có buổi gặp gỡ truyền thông để xin lỗi. Còn An Nguy thì tố mọi chuyện đều là kịch bản do Cát Phượng đứng sau để tạo drama giúp bộ phim được chú ý. Sau đó, An Nguy sang Mỹ "ở ẩn" rời xa showbiz còn Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng bị mất điểm trong mắt khán giả.

Thời điểm đóng chung với Midu trong phim Tâm Lof - Lỡ Va Vào Nhau, Kiều Minh Tuấn cũng vướng tin đồn "phim giả tình thật" với người đẹp này. Tuy nhiên, sau đó, Midu đã khẳng định rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp.

Chia tay vẫn là bạn

Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuấn chủ động đề nghị chia tay vào Valentine năm 2021 với lý do "không hợp nhau" và chị đã đồng ý. Nữ diễn viên cũng tự thấy mình có lỗi khi thiếu quan tâm, chăm sóc bạn trai kém tuổi. Cả hai chia tay trong hòa bình, đến nay vẫn giữ liên lạc như hai người bạn, hai người đồng nghiệp.

Đặc biệt, Cát Phượng giữ nguyên cách đối xử với gia đình bạn trai cũ như trước đây; ngược lại, Kiều Minh Tuấn vẫn quan tâm Bom - con trai riêng của Cát Phượng cũng như gia đình chị.

Được biết, cả hai chưa đăng ký kết hôn, không có tài sản chung và con chung. Căn chung cư được đồn đoán là Kiều Minh Tuấn tặng cho bạn gái thực chất là Cát Phượng vay tiền mua. Trong thời gian chung sống, Kiều Minh Tuấn chủ động giúp Cát Phượng trả lãi ngân hàng hàng tháng. Tháng 10/2021, Kiều Minh Tuấn dọn khỏi căn hộ này còn Cát Phượng và con trai về nhà mẹ sống.

Tháng 2 vừa qua, Cát Phượng đã ngừng làm quản lý cho Kiều Minh Tuấn vì bận rộn nhiều dự án kinh doanh. Chị khẳng định rao bán căn hộ chung cư và dừng làm quản lý đều không phải do có vấn đề bất ổn sau chia tay. Hiện tại, chị hài lòng với việc có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với bạn trai cũ nên mong khán giả thông cảm, không chỉ trích bất cứ ai.