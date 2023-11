157 học sinh, sinh viên tiêu biểu của TP.HCM dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

HHT - Sau chuỗi tiền sự kiện làm nóng không khí, đêm Chung kết của cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling Chu Văn An 2023 (SNight) đã chính thức diễn ra. Mỗi nhóm tương ứng với một chòm sao, cùng khoe sắc, đua tài, tỏa sáng trong đêm hội rực rỡ nhất năm của THPT Chu Văn An.