2 học sinh Nghệ An dũng cảm cứu người: 1 bạn cứu sống 2 người, 1 bạn không qua khỏi

HHTO - Hai vụ việc xảy ra trong cùng một ngày tại khu vực biển Cửa Lò đã khiến dư luận xúc động trước tinh thần dũng cảm, quên mình cứu người của các học sinh. Một bạn không may qua đời, trong khi một bạn khác cứu được 2 nạn nhân khỏi đuối nước.

Nữ sinh 17 tuổi ra đi mãi mãi sau khi cứu người đuối nước

Theo thông tin ban đầu, vào cuối giờ chiều 10/4, nữ sinh Lê Thị Quỳnh C. (17 tuổi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) cùng bạn đi dạo trên bãi biển Cửa Lò thì phát hiện một nam sinh 14 tuổi bị sóng cuốn ra xa.

Thời điểm này, nạn nhân đang chới với giữa biển và có dấu hiệu chìm dần. Không chần chừ, Quỳnh C. lập tức bơi ra ứng cứu.

Nữ sinh Q.C. (lớp 11, Nghệ An) lao xuống biển cứu người, không may gặp nạn. (Ảnh: Dũng Nguyễn)

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, nữ sinh đã dốc sức đẩy nam sinh này vào gần bờ. Tuy nhiên, do kiệt sức sau quá trình cứu người, Quỳnh C. bị dòng nước cuốn ngược trở lại ra xa.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa cả hai vào bờ. Nam sinh được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch. Riêng Quỳnh C. không qua khỏi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc.

Nam sinh lớp 10 cứu 2 người giữa vùng nước xoáy

Cũng trong chiều cùng ngày, tại khu vực đảo Lan Châu, nam sinh Võ Hoàng Thành - học sinh lớp 10, Trường THPT Nghi Lộc 3 - phát hiện 3 người bị đuối nước.

Trước tình huống nguy cấp, Thành nhanh chóng mượn phao của người dân gần đó và lao ra khu vực có dòng nước xoáy để cứu người. Bằng sự bình tĩnh và quyết đoán, nam sinh đã lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do kiệt sức và dòng chảy mạnh, cậu bạn không thể tiếp cận người còn lại. Nạn nhân này sau đó được đưa lên bờ nhưng không qua khỏi.

Nam sinh Võ Hoàng Thành dũng cảm lao xuống biển Cửa Lò cứu hai người đuối nước.

Sau khi đưa được các nạn nhân vào bờ, Thành tiếp tục tham gia sơ cứu ban đầu trước khi người dân đưa họ đến bệnh viện cấp cứu. Đại diện Trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết, nhà trường sẽ tuyên dương hành động dũng cảm của cậu bạn trong lễ chào cờ đầu tuần tới.

Hồi chuông cảnh báo về an toàn khi tắm biển

Hai vụ việc liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày cho thấy những nguy hiểm tiềm ẩn khi tắm biển, đặc biệt tại các khu vực có dòng chảy xa bờ, nước xoáy.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước.

Dù kết cục khác nhau, cả hai học sinh đều thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu người. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần trang bị kỹ năng an toàn, nhận biết khu vực nguy hiểm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ khi tắm biển.

Sự dũng cảm là điều đáng trân trọng, nhưng việc đảm bảo an toàn cho bản thân trong các tình huống khẩn cấp cũng quan trọng không kém.