Tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng: Hiểu về cuộc đời gắn liền với lịch sử của Bác Tôn

HHTO - Nếu hai bảo tàng ở kỳ trước là những bảo tàng nằm trên các trục đường sầm uất nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, thì bảo tàng chúng ta đến tham quan lần này cũng là một bảo tàng như vậy. Tuy nhiên, bảo tàng này lại có phần “trẻ” hơn, lối kiến trúc nhìn cũng vô cùng hiện đại và rộng đến choáng ngợp. Không đâu khác, bảo tàng kỳ này mà nhà Hoa ghé thăm và giới thiệu cho các bạn chính là Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng nằm ngay trên cung đường Tôn Đức Thắng sầm uất của TP.HCM. Đây cũng là một “dấu ấn” để bạn có thể ghi nhớ được vị trí của bảo tàng này. Nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ nhìn thấy một tòa nhà với khuôn viên rộng lớn, trang nghiêm và tĩnh mịch. Nhưng bạn đừng vì vẻ bên ngoài mà ngần ngại bước vào nhé, vì bảo tàng được tham quan hoàn toàn miễn phí, và rất đáng để bạn trông chờ đó!

Được xây mới và nâng cấp từ năm 2019, diện tích khuôn viên trưng bày của bảo tàng hiện tại đã được mở rộng lên đến gần 2000m2, một con số vô cùng ấn tượng. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ và giới thiệu cho chúng ta về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, mà còn là về những khía cạnh nổi bật của lịch sử Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại.

Bảo tàng tọa lạc tại số 5 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM, ngay trên trục đường Tôn Đức Thắng - trung tâm thành phố.

Bước vào bảo tàng sẽ là khu vực tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Để bày tỏ sự tôn kính trong khu vực trang nghiêm, các bạn nên hạn chế ghi hình, chụp ảnh và hãy đến quầy lễ tân ở phía bên phải gian phòng để có thể gửi đồ và nhận được chỉ dẫn tham quan nhé!

Theo lối cầu thang ở góc trái gian phòng, bạn sẽ bắt đầu bước lên tầng 2 với không gian trưng bày theo tiến trình từ thời niên thiếu đến giai đoạn 15 năm Bác Tôn bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.

Từng chi tiết và giai đoạn cuộc đời của Bác Tôn sẽ được trưng bày trong từng ô riêng biệt.

Ngoài trưng bày về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, từng không gian còn liên hệ đến những sự kiện xung quanh, có ảnh hưởng đến Bác Tôn nhằm mở rộng vốn hiểu biết về thời thế bấy giờ cho khách tham quan.

Không gian tái hiện khung cảnh nhà tù Côn Đảo và hành trình 15 năm bị giam cầm của Bác Tôn tại đây. Từ những lần bị bắt giam trong những hình phạt tàn khốc như xà lim, hầm xay lúa đến những lúc đời sống trong tù cũng đều được phục dựng lại một cách rất chân thực.

Sau khi tham quan xong không gian tầng 2, bạn hãy tiếp tục bước lên không gian tầng 3, nơi sự nghiệp sau cách mạng của Bác Tôn đến giai đoạn Chủ tịch nước được tường thuật lại qua những tranh, ảnh video tư liệu và hiện vật sống động.

Không gian tầng 3 là những khoảng rộng rãi, trưng bày nhiều hiện vật và tư liệu.

Từng giai đoạn cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được tóm tắt và trình bày một cách logic, cụ thể qua các sự kiện lịch sử gắn liền.

Một số mẫu vật gắn liền với cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong giai đoạn những năm 60 của thế kỷ XX dùng trong làm việc, sinh hoạt hằng ngày.

Bảo tàng cũng có hẳn một không gian trưng bày những câu chuyện, mẩu chuyện về cuộc sống đời thường của Bác Tôn.

Bạn nhớ lưu ý rằng bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ đóng cửa vào thứ Hai hằng tuần. Giờ mở cửa của bảo tàng sẽ là từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (sáng) và 13 giờ đến 17 giờ (chiều). Về việc di chuyển, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi bảo tàng chỉ cách Ga Ba Son khoảng 500m đi bộ và có tận 4 tuyến xe buýt gồm 01, 53, 56, 88 dừng ở hai trạm hai bên bảo tàng, rất thuận tiện cho bạn di chuyển một cách tiết kiệm, an toàn và năng lượng.

Ngoài ra, trước bảo tàng cũng có trạm thuê xe đạp TNGo, bạn có thể phiêu du bảo tàng xong rồi thuê một chiếc xe đạp dạo quanh ngắm cảnh thành phố cũng là một ý kiến tuyệt vời đó! Hoặc nếu bạn muốn có trải nghiệm đi bảo tàng “mới lạ”, bạn có thể sử dụng Water Bus và dừng tại ngay Bến Bạch Đằng rồi đi bộ tới. Chắc hẳn đây sẽ là lần đi tham quan đáng nhớ lắm đây.