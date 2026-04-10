Chiếc áo khoác này có gì mà được mua lại với giá hơn 9 tỷ, lập kỷ lục thế giới?

HHTO - Chiếc áo khoác denim đời cũ này đã lập kỷ lục Guinness đắt nhất thế giới, được một công ty thời trang mua lại với mức giá trên 9 tỷ đồng.

Một chiếc áo khoác denim cổ điển của nhãn hiệu Levi’s đã chính thức trở thành chiếc áo đắt nhất thế giới. Tổ chức Guinness đã xác nhận kỷ lục này với danh hiệu chính xác là "chiếc áo khoác denim mua lại đắt nhất thế giới (danh mục không phải kỷ vật lưu niệm hay sưu tầm)". Theo tiết lộ từ chủ nhân mới, chiếc áo được mua lại với mức giá 55 triệu yên (hơn 9 tỷ đồng).

Chiếc áo giờ đây thuộc sở hữu của Công ty FIVE STAR, được chủ tịch là ông Masayuki Sakuma mua lại từ nhà sưu tầm Wakitani. Trước đó, Wakitani đã cất giữ và trân trọng nó như một báu vật. Đây không phải là một món kỷ vật gắn liền với nhân vật nổi tiếng, mà giá trị thuần túy của nó đến từ chính chất lượng và độ hiếm, được sản xuất vào những năm 40 thuộc dòng War Model thế hệ đầu tiên.

Phần nhãn thông tin của chiếc áo đã phai màu.

Theo thông báo chính thức từ tổ chức Guinness, kỷ lục được xác nhận vào ngày 7/4/2026. Chiếc áo mang số hiệu S506XXE sở hữu điểm đặc trưng của trang phục thời chiến, với chất vải và đường may giữ được tình trạng gần như nguyên bản sau hơn 80 năm. Đây là một điều được đánh giá là cực kỳ hiếm gặp với một dòng áo denim cổ điển.

Ông Wakitani từng ví von đây là "phiên bản rượu Romanee-Conti năm 1945 của giới phục trang", cũng như dự đoán giá trị tương lai của nó có thể chạm mốc hàng trăm triệu yên. Trong khi đó, ông Tsuchida từ thương hiệu quần áo MUSHROOM nổi tiếng nhấn mạnh: "Việc chiếc áo này được người Nhật phát hiện, trân trọng và bảo vệ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nó đã trở thành di sản văn hóa thực thụ".

Chủ tịch Masayuki Sakuma của công ty FIVE STAR được trao bằng chứng nhận.

Sakuma chia sẻ động lực mua lại chiếc áo này không phải để đầu cơ hay thổi giá thị trường, mà là để khẳng định giá trị văn hóa của dòng áo denim như một loại hình nghệ thuật riêng. Ông còn ví nó với hành trình của đồng hồ cao cấp cách đây 1 thập kỷ, cũng đi từ món đồ xa xỉ trở thành tài sản nghệ thuật được công nhận toàn cầu.

Trước đó, một số món trang phục phong cách denim giá trị cao từng rơi vào tay nhà sưu tầm nước ngoài, khiến nhiều người tiếc nuối. Việc FIVE STAR quyết định chi số tiền kỷ lục để giữ lại "báu vật" này tại quê nhà nhận được nhiều lời khen ngợi, trân trọng. Hiện tại, chiếc áo đang được công ty bảo quản nghiêm ngặt, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng trong các triển lãm hoặc bộ sưu tập cao cấp trong tương lai.