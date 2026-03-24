20 con lạc đà bị loại vì tiêm botox, “lạm dụng dao kéo” khi đi thi nhan sắc

HHTO - Trong lễ hội thi nhan sắc lạc đà ở Oman, 20 thí sinh lạc đà đã bị loại vì tiêm botox, chất làm đầy và có... can thiệp thẩm mỹ theo nhiều cách. Sự việc này khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Một scandal đã xảy ra ở Lễ hội Thi Nhan sắc Lạc đà 2026 (Camel Beauty Show Festival) tại thành phố Al Musanaa (Oman). Đó là 20 thí sinh lạc đà bị loại vì có dùng "dao kéo" để tân trang nhan sắc, và đã bị các thanh tra thú y phát hiện.

Theo các trang Vice và Forbes, sự việc này xảy ra vào cuối tháng trước. Các thanh tra thông báo, 20 thí sinh kia có tiêm botox vào mặt, tiêm chất làm đầy môi, tiêm hoóc môn, nâng bướu nhân tạo. Đây đều là những việc bị cấm theo quy định của cuộc thi.

Một hình ảnh ở Lễ hội Lạc đà thường niên ở Ấn Độ năm 2025. Ảnh: Himanshu Sharma/ NurPhoto via Getty.

Các cuộc thi nhan sắc dành cho lạc đà không phải là mới, mà là những sự kiện nghiêm túc theo truyền thống lâu đời của các nước ở vùng nhiều sa mạc. Lạc đà được đánh giá theo 4 khía cạnh: Bộ lông, cổ, đầu và bướu. Vẻ ngoài tự nhiên, khỏe khoắn là những điều được coi trọng hơn sự hoàn hảo nhân tạo.

Vậy mà tại cuộc thi năm nay, các thanh tra thú y đã phát hiện một số thí sinh lạc đà bị tiêm chất làm đầy môi, một số lại bị tiêm botox để làm giãn cơ mặt và có biểu cảm tốt hơn, một số bị dùng silicon để tạo hình mũi, hoặc bị tiêm hormone để tăng cơ bắp…

Ở những lễ hội lạc đà lớn, giải thưởng (tất nhiên là dành cho chủ của lạc đà) có thể lên tới hàng chục triệu đôla, mà người chủ lại được danh tiếng, vì vậy đây cũng không phải là lần đầu tiên có những người can thiệp thẩm mỹ cho lạc đà để cố giành giải, theo trang India Times.

Một người chủ lạc đà tự hào sau khi chú lạc đà của anh giành giải thưởng tại cuộc thi ở Qatar. Ảnh: Natacha Pisarenko/ AP.

Sự việc “lạc đà can thiệp thẩm mỹ để thi nhan sắc” như trên nhanh chóng được chia sẻ và bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng chỉ trích rằng những người chủ thật nhẫn tâm khi đối xử với vật nuôi của mình như vậy, còn có những người đặt câu hỏi rằng liệu việc theo đuổi vẻ đẹp bề ngoài có đang trở nên “lệch lạc” không. Cũng có những người cho rằng nên dừng những cuộc thi sắc đẹp động vật để tránh các trường hợp như trên.

Còn các chuyên gia thú y của cuộc thi vẻ đẹp lạc đà thì cảnh báo rằng các cách can thiệp thẩm mỹ đều ẩn chứa nguy cơ đói với sức khỏe và sự phát triển của lạc đà. Ban tổ chức lễ hội khẳng định, các cuộc thi sắc đẹp lạc đà sẽ chỉ chấp nhận và đề cao sự tự nhiên, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi ngoại hình của động vật đều sẽ bị phạt.