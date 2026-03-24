Hà Nội có thể sắp nóng 39 độ: Có phải mùa Hè đã bắt đầu, không còn lạnh nữa?

HHTO - Nhiệt độ ở Hà Nội những ngày gần đây đều khá cao và trong những ngày cuối tháng này dự báo còn có nắng nóng. Vậy có phải mùa lạnh đã chính thức chấm dứt và mùa hè đã bắt đầu?

Hà Nội đang có những ngày với nhiệt độ cao hơn hẳn so với trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Chiều nay, 24/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 33oC, trời khá nóng. Sang đến ngày 26/3 (thứ Năm tới), con số tương ứng dự báo là 34 - 35oC, và đến đầu tuần sau thì dự báo sẽ là 38 - 39oC, trời rất nóng.

Các nước trong khu vực cũng đang có nhiệt độ cao. Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đã vừa thông báo rằng từ ngày 23/3, gió mùa Đông Bắc chính thức kết thúc, chuyển sang mùa nóng.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 24/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy có phải ở miền Bắc nước ta cũng không còn lạnh nữa, mà mùa Hè chính thức bắt đầu?

Thực tế, thời tiết ở miền Bắc nước ta có phần giống ở Philippines, nhưng không hoàn toàn giống. Miền Bắc thường không chuyển ngay sang trạng thái nóng mà hay đi qua một khoảng thời gian “chuyển mùa”: Giảm rét, không khí lạnh thưa dần, trời ẩm hơn, dễ có mưa nhỏ và sương mù, rồi mới nóng rõ ràng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Mà thực tế cũng cho thấy là gần đây không có đợt không khí lạnh nào đáng kể nữa, thỉnh thoảng có không khí lạnh thì rất yếu và ngắn, ở Hà Nội thậm chí còn gần như không thay đổi nhiệt độ.

Những điều trên cho thấy mùa lạnh thực tế đang suy yếu, nhưng cũng chưa thể nói là “chấm dứt”, vì thỉnh thoảng vẫn có thể có những ngày trời se lạnh, chủ yếu là vào sáng sớm và đêm. Nên nói miền Bắc nước ta đang ở những ngày chuyển mùa thì đúng hơn là mùa lạnh “chính thức kết thúc” (mặc dù sắp tới ít có khả năng còn không khí lạnh nữa).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 30/3: Dự báo Hà Nội có nắng nóng. Ảnh: Ventusky, ICON.

Vậy mùa Hè ở miền Bắc bắt đầu khi nào? Theo cách chia của các nhà khí tượng thì mùa Hè ở Bắc Bán cầu thường được coi là bắt đầu từ tháng 6, kéo dài đến hết tháng 8. Còn nếu tính theo các tiết khí thì năm nay ngày 5/5 là bắt đầu tiết Lập Hạ (bắt đầu mùa hè). Nhưng theo cảm nhận hằng ngày thì cảm giác “mùa Hè” thường đến sớm hơn, khi nhiệt độ cao rõ rệt, các đợt nóng xuất hiện thường xuyên hơn - ở Hà Nội thường vào khoảng cuối tháng 4.

Như vậy, mặc dù ngay tuần sau Hà Nội có thể đã có nắng nóng nhưng không kéo dài, và nhìn chung đây vẫn là thời kỳ chuyển mùa: Có ngày nắng nóng, có ngày oi ẩm, nhưng chưa hẳn có nhiệt độ kiểu mùa Hè kéo dài liên tục.

Miền Bắc có thể chưa hẳn bước vào mùa Hè, nhưng Hà Nội cũng sắp có ngày mùa Hè "phiên bản giới thiệu". Ảnh minh họa: Đức Nguyễn/ TPO.

Tóm lại, có thể hiểu đơn giản là ở Hà Nội, mùa lạnh đang dần khép lại và thời tiết đang chuyển dần sang nóng, nhưng chưa hẳn là mùa Hè. Thời tiết kiểu này với nhiều người là không hề dễ chịu, vì nhiều lúc khá oi bức, ẩm, gây mệt mỏi.



Ngoài ra, có một điều đặc biệt cần lưu ý là trong những ngày tới, khi trời nóng lên thì sẽ có nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét và mưa đá, nên người dân nếu đang ở ngoài trời mà thấy những hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy thì nên tìm chỗ trú ngay.