Oh Eun Seo - cô bé chiếm sóng K-drama 2024 với 7 bộ phim: Nét diễn thiên phú

HHT - Chỉ trong năm 2024, Oh Eun Seo xuất hiện trong tận 7 bộ phim và vai diễn nào cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Năng lực diễn xuất của cô bé đều được đạo diễn lẫn dàn diễn viên giàu kinh nghiệm đánh giá cao.

Lee Yeon Ji trong Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi)

Marry My Husband kể về câu chuyện của Kang Ji Won (Park Min Young), người phụ nữ mắc bệnh nan y. Cô bắt gặp chồng mình Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) và người bạn thân nhất Jung Soo Min (Song Ha Yoon) ngoại tình, xảy ra xô xát và qua đời. Nhờ phép màu, Ji Won được tái sinh về 10 năm trước. Cô lên kế hoạch cùng Yoo Ji Hyeok (Na In Woo) trả thù chồng cũ và bạn thân.

Eun Seo góp mặt ở Marry My Husband trong vai Lee Yeon Ji, là con gái của cặp vợ chồng Yang Joo Ran (Gong Min Jeong) - đồng nghiệp của Ji Won, cũng chính là người hứng chịu thay số phận của Ji Won sau khi cô tái sinh. Cuối phim, cô thành công ly hôn chồng và sống hạnh phúc cùng con gái.

Noh Da In trong The 8 Show (tập 8)

Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua trong một phân cảnh ở tập 8 của The 8 Show, thế nhưng, nhân vật Noh Da In do Eun Seo thủ vai lại đóng một phần rất quan trọng dẫn đến việc nhân vật Tầng 1 (Bae Sung Woo) quyết định tham gia trò chơi.

Noh Da In trong phim là con gái của nhân vật Tầng 1, mắc bệnh nặng, nên anh tham gia trò chơi với mong muốn kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho con. Nhưng vì đôi chân không lành lặn mà anh chỉ có thể chọn ở tầng 1, là nơi kiếm được ít tiền và ít tài nguyên nhất trong số 8 người chơi.

On Woo Joo (lúc nhỏ) trong Frankly Speaking (Phát Thanh Viên Thành Thật) (tập 9)

Frankly Speaking xoay quanh câu chuyện của Song Ki Baek (Go Kyung Pyo), một phát thanh viên đài FM và On Woo Ju (Kang Han Na), một biên kịch chương trình tạp kỹ. Trong phim, cô bé góp mặt trong tập 9 với vai diễn On Woo Joo ngày còn bé.

Xuất hiện trong một phân cảnh hồi tưởng về lần đầu nữ chính gặp mẹ nuôi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhờ đôi mắt to tròn, ngây thơ mà diễn viên nhí Eun Seo đã để lại rất nhiều cảm xúc ấn tượng trong cảnh phim này.

Choi Seon Hee (lúc nhỏ) trong Perfect Family (Gia đình hoàn hảo)

Perfect family được dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, xoay quanh một gia đình tưởng chừng như hoàn hảo nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Eun Seo vào vai Choi Seon Hee lúc nhỏ. Cô bé không chỉ gây ấn tượng bởi sự ngây thơ, hồn nhiên mà còn làm tốt ở các cảnh trầm tư, buồn bã.

Bae Seok Ryu (lúc nhỏ) trong Love Next Door

Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) kể về cuộc tái ngộ của Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In). Vì mẹ của cả hai là bạn thân nên Seok Ryu và Seung Hyo cũng quen nhau từ nhỏ. Trong phim, Eun Seo đảm nhận vai diễn Bae Seok Ryu ngày còn bé, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu bạn của mình mỗi khi cậu bị bắt nạt.

Đối lập với các bộ phim trước, Oh Eun Seo trong Love Next Door là Bae Seok Ryu không bao giờ chịu ngồi yên. Cô nghịch ngợm, lanh lợi, ai "đụng là chạm". Ở buổi đọc kịch bản của Love Next Door, đạo diễn lẫn "bản lớn" Jung So Min cũng như các diễn viên khác đều bật cười và trầm trồ khi Eun Seo "nhả thoại" cảnh cô bảo vệ Seung Hyo trước hội bạn xấu tính.

Yoon Joo Won (lúc nhỏ) trong Family by Choice

Family by Choice là bộ phim được làm lại từ Lấy Danh Nghĩa Người Nhà của Trung Quốc. Oh Eun Seo vào vai nữ chính lúc nhỏ - "tiểu Tiêm" Joo Won. Vai diễn này khá tương đồng với Seok Ryu khi đều là nhân vật tinh nghịch, hoạt bát. Joo Won luôn muốn có anh trai và bỗng một ngày, cô có thêm 2 người anh, tuy khác họ nhưng tất cả luôn coi nhau như người thân ruột thịt.

Bae Jaehyeon trong Hellbound 2

Jaehyeon là con gái của Toughie. Cô bé bị “thiên thần” ban sắc lệnh, nhưng đã thoát chết nhờ sự chở che của bố mẹ. Sau khi bố mẹ hy sinh, cô bé được Hye Min chăm sóc và nhận nuôi. Oh Eun Seo ở Hellbound 2 hoàn toàn không có nét đanh đá, tinh nghịch mà nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Oh Eun Seo sinh năm 2017, chỉ mới 7 tuổi nhưng đã có cho mình một gia tài phim đáng kể với toàn những dự án có tiếng. Hospital Playlist (Phần 2) chính là bộ phim đầu tiên mà cô bé tham gia. Eun Seo góp mặt trong 7 bộ phim chiếu năm 2024 nhưng không đồng nghĩa cô bé phải quay 7 bộ phim trong 1 năm. Các dự án phim này được quay rải rác ở các thời điểm khác nhau của những năm trước.

Nếu tính cả các dự án phim đặc biệt thì Eun Seo đã bỏ túi khoảng 12 vai diễn. Cô bé có thiên phú diễn xuất khi có thể hóa thân vào đa dạng hình tượng nhân vật, được khán giả kỳ vọng sẽ là viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn tương lai. Song song với diễn xuất, Eun Seo cũng làm người mẫu cho một số thương hiệu.