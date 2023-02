3 ứng viên là người dân tộc thiểu số trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

HHT - Trong số 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, có nhiều bộ ba đặc biệt, trong đó có bộ 3 gương mặt là người dân tộc thiểu số: Hà Lệ Diễm (dân tộc Tày), Nguyễn Thị Thu Hoa (dân tộc Mường) và Trung úy Thào A Khư (dân tộc Mông).

Đạo diễn Hà Lệ Diễm (dân tộc Tày)

Hà Lệ Diễm (sinh năm 1991) là người dân tộc Tày, tốt nghiệp khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, sau đó học làm phim tài liệu tại trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD. Năm 2013, cô làm phim ngắn Con đi trường học, đoạt giải Cánh diều bạc của hội Điện ảnh. Từng làm việc tại đài truyền hình, Hà Lệ Diễm làm phim vì có cơ hội lắng nghe người khác, được đi và sống trong bối cảnh của họ.

Bộ phim Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist) do Hà Lệ Diễm làm đạo diễn đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim tài liệu quốc tế IDFA. Đây là bộ phim được cô thực hiện một mình trong 4 năm tại Hà Giang, ghi lại hành trình trưởng thành của nhân vật chính, từ thế giới trẻ con sang thế giới người lớn trong bối cảnh sinh hoạt của người H'Mông. Hà Lệ Diễm kể câu chuyện về những xung đột giữa phong tục cổ xưa với các giá trị hiện đại, những đứa trẻ lớn lên từ nền văn hóa truyền thống bỡ ngỡ khi tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Bộ phim Những đứa trẻ trong sương của Diễm là phim tài liệu hiếm hoi của Việt Nam có nhà phân phối nước ngoài. Trên thế giới, phim tài liệu từ lâu đã là dòng phim được chiếu tại rạp, nên thể loại và độ dài đa dạng. Từ năm 2004 - 2005, Việt Nam bắt đầu có trại sáng tác và có nhiều nhà làm phim tài liệu độc lập theo đuổi đam mê và hành trình rất khó khăn này.

Nữ CEO dân tộc Mường Nguyễn Thị Thu Hoa

Từ 4 triệu đồng được mẹ chồng hỗ trợ, nay chị Nguyễn Thị Thu Hoa (sinh năm 1992, quê Phú Thọ) đã trở thành CEO của một công ty thịt chua nức tiếng, doanh thu lên tới 52 tỉ đồng/ năm.

Trước đó năm 2015, thương hiệu thịt chua Trường Foods (trụ sở chính tại Phú Thọ) do chính chị Hoa làm CEO ra đời, mang theo hy vọng của cô gái Mường về một thương hiệu thịt chua trường tồn, bền vững và uy tín trên thị trường.

Sau 8 năm, chị đã có gần 5.000 điểm bán thịt chua. CEO Trường Foods cho biết, thịt chua của chị chiếm khoảng 40% thị phần thịt chua tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty từ năm 2015 đến năm 2022 trung bình là 30%/ năm. Mục tiêu của Trường Foods là đến năm 2025, doanh thu sẽ đạt 420 tỉ đồng và trở thành nhãn hiệu thịt chua số 1 tại Việt Nam.

Trung úy Thào A Khư (dân tộc H'Mông)

Trung úy Thào A Khư (đề cử thuộc Lĩnh vực an ninh trật tự), sinh năm 1992, hiện đang là cán bộ Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Trung uý người dân tộc H'Mông đã trực tiếp tham mưu triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và phá thành công các chuyên án ma túy số lượng lớn; trực tiếp sang nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào bắt giữ và dẫn giải về nước 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Tham gia đấu tranh, khám phá thành công 8 chuyên án trong đó trực tiếp khám phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 9 đối tượng, thu 25.210,28g Heroine, 6.422 viên ma túy tổng hợp, 10 xe máy... Phối hợp với 21 xã trên địa bàn đưa được 34 đối tượng đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh.

Sau khi công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, từ ngày 16/2 đến ngày 4/3/2013, hệ thống bình chọn trực tuyến các đề cử sẽ chính thức được kích hoạt trên 10 đơn vị báo chí, Cổng thông tin T.Ư Đoàn và một số website của các tỉnh, thành Đoàn. Phương thức bình chọn là sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất tại địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022".