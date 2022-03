4 phim cổ trang lớn của Đằng Tấn năm 2022: Lý Dịch Phong thất bại, hy vọng vào Dương Dương

HHT - Năm nay, “ông lớn” Đằng Tấn có năm dự án phim cổ trang lớn với đội hình của mỗi bộ phim đều rất hùng hậu, dự định càn quét năm 2022. Nhưng chẳng may, phim mở màn “Kính Song Thành” của Lý Dịch Phong đã thất bại.

Từ năm ngoái, ngó qua danh sách phim cổ trang dự kiến lên sóng năm nay của “ông lớn” Đằng Tấn (Tencent), ai cũng háo hức vì đều là các dự án lớn, được đầu tư khủng với đội hình hùng hậu. Tuy phim mở đầu năm 2022 Kính Song Thành đã thất bại, nhưng vẫn còn nhiều dự án khác có thể trông chờ.

Kính Song Thành

Trong danh sách các dự án cổ trang lớn của Tencent, Kính Song Thành đã được phát sóng. Ban đầu, Kính Song Thành với sự tham gia của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ rất được quan tâm. Mặc dù đã tám năm trôi qua kể từ Cổ Kiếm Kỳ Đàm, nhưng khán giả vẫn rất ấn tượng về vai diễn Bách Lý Đồ Tô của Lý Dịch Phong, ai cũng hy vọng Lý Dịch Phong sẽ trở lại đóng phim cổ trang.

Kính Song Thành lên sóng trong quý đầu tiên của năm 2022, và chẳng may đã thất bại. Bộ phim mở điểm Douban chỉ có 3,8 với tỷ lệ đánh giá chất lượng 1 sao chiếm đến 50%, trong khi đó 5 sao chỉ chiếm 1,9%.

Lý do Kính Song Thành ngã ngựa được phân tích rằng do nội dung kém hấp dẫn, sửa đổi quá nhiều so với tiểu thuyết gốc. Nhịp phim quá chậm đến thiếu kiên nhẫn xem, nội dung quá tập trung vào tuyến yêu đương mà bỏ qua tranh đấu giữa các tộc, các nước. Bên cạnh đó, Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ cũng bị chê kém sắc hơn trước khi Lý Dịch Phong trông tròn hơn, còn Trần Ngọc Kỳ ánh mắt không có hồn.

Mộng Hoa Lục

Dự án Mộng Hoa Lục có sự tham gia diễn chính của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi, dự kiến lên sóng trong khoảng nửa đầu năm 2022. Tạo hình của cả hai diễn viên nhận được điểm 10 chất lượng vì quá đẹp, đầy khí chất cổ trang. Những hình ảnh ban đầu của bộ phim đã chiếm được thiện cảm của khán giả.

Chuyện phim của Mộng Hoa Lục cũng khá hấp dẫn, khi nữ chính Triệu Phán Nhi là mẫu phụ nữ truyền cảm hứng. Chẳng may bị hôn phu từ hôn, Triệu Phán Nhi không suy sụp mà khăn gói lên kinh thành để trừng trị kẻ phụ bạc cũng như gầy dựng giá trị của riêng mình. Trên đường đi, Triệu Phán Nhi đã gặp những người phụ nữ phải chịu thiệt thòi khác, liền giúp đỡ họ.

Thả Thí Thiên Hạ

Thả Thí Thiên Hạ là dự án chuyển thể thuộc thể loại võ hiệp, với diễn xuất chính của Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Phim kể về Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch, họ vừa là tri kỷ, vừa là kỳ phùng địch thủ, khi chiến tranh giữa các nước nổ ra đã buộc họ đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Điểm cộng lớn nhất của Thả Thí Thiên Hạ cho đến hiện tại là tạo hình đẹp xuất sắc của Dương Dương, vừa tiêu sái lại rất mạnh mẽ. Ban đầu, Triệu Lộ Tư bị netizen nhận xét là kém khí chất hơn Dương Dương, nhưng qua hình ảnh và trailer đã công bố có thể thấy không đến nỗi nào.

Điều khiến khán giả hoài nghi nhất ở Thả Thí Thiên Hạ là không biết phim có làm ra được chất võ hiệp của tiểu thuyết gốc hay không? Diễn xuất của Dương Dương và Triệu Lộ Tư có ăn ý hay không? Đầy hoài nghi nhưng cũng nhiều tò mò, vì thế Thả Thí Thiên Hạ luôn được ngóng đợi ngày lên sóng.

Tinh Hán Xán Lạn

Tinh Hán Xán Lạn với diễn xuất chính của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư là dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Quan Tâm Tất Loạn, cũng là tác giả của Minh Lan Truyện. Chính vì thế, nhiều khán giả đặt niềm tin vào nội dung phim, và hy vọng nếu làm tốt Tinh Hán Xán Lạn cũng sẽ là một phim hay và thành công như Minh Lan Truyện.

Mặc dù tạo hình của Triệu Lộ Tư nhận nhiều ý kiến trái chiều là trông không xinh bằng một số tạo hình phim trước của cô như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành… Nhưng đồng thời, cũng có nhiều ý kiến bênh vực rằng tạo hình như thế phù hợp với phim, và điều quan trọng nhất là chemistry của Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi rất hòa hợp dù phim còn chưa chiếu.