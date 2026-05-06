48 giờ vàng điều chỉnh nguyện vọng: Sĩ tử 2K11 bỏ túi những "chiến thuật" này!

HHTO - Chỉ còn chưa đầy 48 giờ để các sĩ tử 2K11 điều chỉnh nguyện vọng. Trước những biến số chưa từng có từ việc sáp nhập địa giới hành chính đang khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay nóng hơn bao giờ hết. Bạn có đang phân vân giữa ngôi trường mơ ước và phương án an toàn? Hãy cùng bỏ túi những kỹ năng để tìm ra lộ trình rực rỡ nhất cho riêng mình nhé!

Có nên đổi nguyện vọng vào phút chót?

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại TP.HCM có nhiều thay đổi về cấu trúc đề và quy định, khiến mức độ cạnh tranh tăng lên đáng kể. Đây là năm đầu tiên Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập TP.HCM. Theo đó, thí sinh tại các khu vực mới (khu vực 2 và 3) sẽ chuyển sang thi theo cấu trúc đề của TP.HCM với yêu cầu cao hơn ở phần đọc hiểu và vận dụng để tăng tính phân hóa. Trong giai đoạn nước rút, việc hiểu rõ tình hình và đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp sẽ giúp bạn giảm áp lực và tăng cơ hội trúng tuyển.

Ông Huỳnh Văn Đà - Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (trái).

Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Huỳnh Văn Đà lưu ý: “Dù chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường có tín hiệu đáng mừng khi tăng nhẹ, nhưng sự thay đổi về quy định đăng ký tại các vùng giáp ranh như Dĩ An cũ hay Thủ Đức cũ sẽ tạo ra cuộc soán ngôi về tỷ lệ chọi ở các trường trung tâm. Đặc biệt, kỳ thi năm nay siết chặt kỷ luật với phương châm ‘Học thật, thi thật’, trong đó mọi hành vi gian lận công nghệ cao sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức và hủy kết quả ở cả 3 khu vực.”

Cổng thông tin tuyển sinh với tất tần thông tin về ngôi trường trong mơ của bạn.

Bạn có thể theo dõi bảng chỉ tiêu tuyển sinh, loại hình đào tạo, cơ sở vật chất, tổ hợp môn học tự chọn, bắt buộc trên website https://ts10.hcm.edu.vn/ để điều chỉnh nguyện vọng trước 17h ngày 8/5/2026.

Đặt một "ngôi sao hy vọng" vào ngôi trường mơ ước

Trước thông tin trường THPT Bùi Thị Xuân TP.HCM hiện đang dẫn đầu danh sách về tỉ lệ chọi năm nay, Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM) không giấu được niềm tự hào nhưng cũng đầy thấu hiểu với những áp lực của các sĩ tử 2K11.

Trường THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu bảng xếp hạng với tỉ lệ chọi 2,84.

Các em hãy biến con số tỉ lệ chọi ấy thành động lực thay vì nỗi sợ, hãy mạnh mẽ; bởi bất cứ sự xê dịch nào sang đơn vị khác lúc này cũng sẽ vô hình trung tự tạo áp lực tâm lý rất lớn cho chính mình. Giá trị cốt lõi của nhà trường luôn nằm ở tình thương và sự đồng hành, nơi "ân tình thầy trò là di sản ngàn sao" sẽ cùng học sinh viết nên một thanh xuân rực rỡ nhất. ​ Thầy Huỳnh Thanh Phú

(Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM)

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân.

Thầy Huỳnh Thanh Phú bật mí công thức sắp xếp nguyện vọng khoa học để bạn "chốt đơn" nguyện vọng trong chưa đầy 48 tiếng tới.

Nguyện vọng 1: Dành cho ước mơ (cao hơn năng lực một chút). Nguyện vọng 2: Đúng với nội lực thực tế. Nguyện vọng 3: Phương án an toàn tuyệt đối để phòng ngừa rủi ro.

Có nhiều hơn một con đường để tỏa sáng

Trong khi chờ kết quả từ trường công lập, bạn cũng có thể chủ động tìm hiểu và lựa chọn sẵn các trường tư để nhập học ngay khi cần, tránh việc các trường dân lập hết chỉ tiêu sớm. "Trường dân lập không còn là phương án phụ mà là nơi đề cao tính cá nhân hóa, là môi trường lý tưởng để bạn nâng cấp bản thân theo đúng nhịp độ của riêng mình" - thầy Hồ Kỳ Tuấn - Phó hiệu trưởng trường THCS - THPT Hai Bà Trưng TP.HCM chia sẻ.

Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn - Phó hiệu trưởng THCS - THPT Hai Bà Trưng TP.HCM (phải) đồng hành cùng các bạn học sinh trong ngày điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh 10.

Nếu bạn có thiên hướng thực hành, học nghề cũng là lựa chọn cực thông minh. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên Trung cấp được miễn học phí nghề, vừa học văn hóa vừa học kỹ năng và hoàn toàn có thể liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

Nếu bạn có ý định du học, cần check-var các yếu tố an toàn:

1. Chọn đúng ngôi trường có chương trình học 3 năm, tương đương với chương trình đào tạo tại Việt Nam.

2. Chọn trường được quốc gia sở tại chứng nhận chất lượng hoặc được Bộ Giáo dục từ các quốc gia khác công nhận thông qua các hiệp định quốc tế.

Điều này đảm bảo quá trình học tập và quyền lợi của bạn có giá trị toàn cầu và thuận lợi khi về nước học tiếp Đại học.