Màn "lội ngược dòng" tiến vào Chung kết năm Olympia 26 của nam sinh Phú Thọ

HHTO - Bản lĩnh thi đấu vững vàng cùng những pha “nảy số” bất ngờ của Lý Thái Dương trong các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý đã đem đến cho nam sinh THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) tấm vé vàng tiến vào trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26 đầy thuyết phục.

Xuất hiện trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Lý Thái Dương đã có màn Khởi động ban đầu khá thuận lợi với 55 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ hai. Sau đó, cậu bạn nhanh chóng thể hiện khả năng suy luận sắc bén ở các vòng thi tiếp theo. Nhờ vậy, Thái Dương từng bước bứt phá và giành chiến thắng chung cuộc với 190 điểm.

Bằng chiến thuật hợp lý, Thái Dương đã từng bước gia tăng điểm số và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tuần.

Bước sang cuộc thi Tháng 3 - Quý 2, các thí sinh trong tuần thi này được đánh giá là vô cùng ngang tài ngang sức. Mặc dù khởi đầu không hoàn hảo, nhưng cậu bạn đã bất ngờ “lật ngược ván cờ” ở phần thi Vượt chướng ngại vật, băng qua các thí sinh khác đưa ra được đáp án đúng duy nhất là “Cáp quang”, vươn lên vị trí thứ ba.

Nam sinh Phú Thọ đưa ra đáp án chính xác cho từ khoá và "đảo ngược tình thế" trấn đấu.

Từ đây, Thái Dương đã khiến khán giả phải trầm trồ khi từng bước tăng tốc điểm số mạnh mẽ qua các phần thi. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, nam sinh Phú Thọ lại tiếp tục trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tháng với số điểm 180.

Gần đây nhất trong cuộc thi Quý 2, Thái Dương lại tiếp tục đối mặt với những đối thủ nặng ký, trong đó có Nguyên Đức và Trí Anh. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể cản bước tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và quyết liệt của nam sinh để mang cầu truyền hình về với quê nhà Phú Thọ.

Tinh thần thi đấu của Thái Dương hừng hực, quyết tâm mang cầu truyền hình về quê nhà.

Trải qua cả bốn phần thi, Thái Dương đã thể hiện chiến lược thi đấu tài tình và tận dụng cơ hội hiệu quả. Càng tiến vào sâu hơn, cậu bạn liên tục nhấn chuông ghi điểm và “giữ chuỗi” dẫn đầu đoàn leo núi.

Cao trào của trận đấu nằm ở phần thi Về đích, cuộc đua điểm số trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi giữa Thái Dương và Nguyên Đức với khoảng cách vô cùng sát sao. Ở thời khắc quyết định, khi Nguyên Đức kết thúc phần thi của mình với 190 điểm, tạm dẫn trước Thái Dương 5 điểm, cục diện bất ngờ thay đổi.

Ngay sau đó, cú nhấn chuông giành quyền trả lời trong phần thi của Minh Khôi đã giúp nam sinh Phú Thọ vượt lên. Kết quả, Thái Dương đã giành chiến thắng chung cuộc với 200 điểm, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Quý 2 và cũng là thí sinh thứ hai góp mặt tại trận Chung kết năm Olympia 26 trong sự vỡ òa của khán giả trường quay.

Thời khắc quyết định khi Thái Dương nhấn chuông giành quyền trả lời đã giúp cậu bạn củng cố vị thế dẫn đầu đoàn leo núi.

Trước đó, Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa) là người đầu tiên giành vé vào Chung kết năm Olympia 26 sau khi chiến thắng cuộc thi Quý 1 với 175 điểm.