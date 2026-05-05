TP.HCM: Công bố tỉ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

HHTO - Tỉ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP.HCM vừa được công bố, nhiều trường THPT ghi nhận mức cạnh tranh cao. Căn cứ vào số liệu này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng trong 4 ngày (từ 14 giờ ngày 4/5 đến 7 giờ ngày 8/5).

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 của các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2026 - 2027. Số liệu cho thấy mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt ở các trường chuyên và một số trường công lập top đầu.

Theo số liệu công bố, ở các nhóm trường chuyên, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu khi ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 5.738 bạn, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 805. Tỉ lệ chọi tại ngôi trường chuyên này là 7,13, tức trung bình 7 thí sinh đăng ký thì sẽ có 1 bạn trúng tuyển.

Tiếp đến, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng ghi nhận tỉ lệ chọi đạt mức 4,80. Trường THPT chuyên Hùng Vương có mức tỉ lệ chọi là 3,35 và THPT chuyên Lê Quý Đôn là 2,52.

Ở khối trường công lập, trường THPT Bùi Thị Xuân có số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 1.787 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 630, tỉ lệ chọi tương ứng khoảng 1/2,84. Lần lượt, một số trường công lập khác như: THCS & THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Thủ Đức, THPT Lê Trọng Tấn, THPT Mạc Đĩnh Chi... có tỷ lệ chọi trên 2.

Chi tiết về chỉ tiêu, số lượng đăng ký nguyện vọng 1 và tỷ lệ chọi được thể hiện trong bảng sau:

Số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 của 167 trường công lập tại TP.HCM năm 2026.

Với việc công bố chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 ở từng trường, phụ huynh và các bạn thí sinh có thể điều chỉnh, cân nhắc nguyện vọng vào lớp 10, năm học 2026 - 2027.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, kể từ 14 giờ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 8/5, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký, nhưng không được đăng ký bổ sung các loại hình nguyện vọng chưa đăng ký ở giai đoạn 1. Sau ngày 8/5, các thí sinh sẽ không thể thay đổi, điều chỉnh các nguyện vọng đã đăng ký.