Nam sinh Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ giành vé vào Chung kết năm Olympia 26

HHTO - Với màn "Vượt chướng ngại vật" ấn tượng, cùng phong độ ổn định qua từng vòng thi, Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ) đã xuất sắc mang cầu truyền hình về địa phương và ghi tên mình vào trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Cuộc thi Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của 4 nam sinh: Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ), Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên KHTH - ĐHQGHN), Đoàn Trí Anh (trường THPT Đan Phượng - Hà Nội), Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ngay từ vòng Khởi động, các thí sinh đã có màn so tài trong không khí vô cùng sôi động. Sau phần khởi động chung và riêng, Trí Anh tạm thời dẫn đầu với 45 điểm, Minh Khôi có 30 điểm. Thái Dương và Nguyên Đức lần lượt có số điểm là 15 và 10 điểm.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa có 25 chữ cái. Thái Dương là người bấm chuông giành quyền trả lời ngay sau khi gợi ý đầu tiên sắp được mở ra. Với sự quyết đoán và một chút liều lĩnh, Dương đã xuất sắc ghi được 60 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 75 điểm. Trí Anh có 45 điểm, Minh Khôi đạt 30 điểm và Nguyên Đức có 10 điểm.

Từ khóa "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

Đến với phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi, điểm số của các thí sinh đã có sự gia tăng đáng kể. Thái Dương vẫn đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với 165 điểm. Nguyên Đức vươn lên vị trí thứ hai với 90 điểm. Theo sát là Trí Anh đạt 85 điểm và Minh Khôi có 60 điểm.

Phần thi Về đích, Thái Dương lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20. Dù ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh mất 20 điểm vào tay Trí Anh. Nhưng ngay sau đó, Dương ghi được thêm 40 điểm với đáp án đúng trong hai câu hỏi cuối. Thái Dương hoàn thành phần thi với 185 điểm.

Thái Dương ở phần thi về đích

Trí Anh lựa chọn bộ câu hỏi 20-30-30 điểm. Câu hỏi đầu tiên, cả Trí Anh và Minh Khôi đều không có đáp án chính xác. Nam sinh có thêm 30 điểm trong câu hỏi thứ 2 và ngay sau đó mất 30 điểm vào tay Nguyên Đức ở câu hỏi cuối. Trí Anh có 105 điểm trong phần về đích.

Trí Anh với các câu hỏi về đích

Nguyên Đức chọn 3 câu 20-30-20. Câu đầu tiên, Đức không ghi thêm điểm. Nam sinh đạt 30 điểm ở câu hỏi thứ hai và 40 điểm trong câu hỏi cuối với ngôi sao hy vọng. Kết thúc phần về đích, Nguyên Đức giành ngôi đầu bảng với 190 điểm.

Nguyên Đức cũng có phần về đích ấn tượng

Minh Khôi lựa chọn 3 câu 30 điểm. Câu hỏi đầu tiên, nam sinh không đưa ra được đáp án chính xác. Tiếp tục mất 30 điểm ở câu thứ hai vào tay Thái Dương. Ở câu ba, cả Dương và Khôi đều không có đáp án chính xác. Sự nhấn chuông giành quyền trả lời quyết đoán đã giúp Thái Dương nhanh chóng giành lại ngôi đầu từ tay của Nguyên Đức.

Minh Khôi cũng rất nỗ lực trong phần thi của mình

Kết quả chung cuộc, với sự bản lĩnh và phong cách thi đấu quyết liệt, Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ) đã chính thức trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 2, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 200 điểm.

Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương) mang cầu truyền hình về Phú Thọ.

Về nhì là Nguyên Đức (trường THPT chuyên KHTH - ĐHQGHN) đạt số điểm là 190. Đứng thứ ba là Trí Anh (trường THPT Đan Phượng - Hà Nội) đạt 105 điểm. Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị) cũng đã có chặng hành trình đẹp trong cuộc thi.

