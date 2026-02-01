5 nhân vật chính anime xuất sắc nhất thập kỷ: Miêu Miêu (Dược Sư Tự Sự) hạng 1

HHTO - Những nhân vật chính anime sau đây được xây dựng vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường, mang đến góc nhìn độc đáo về những cuộc đời không hoàn hảo nhưng có chí phấn đấu phi thường.

Thập kỷ qua đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhân vật chính anime được xây dựng xuất sắc, sở hữu chiều sâu tâm lý cùng hành trình phát triển thuyết phục, vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường. Dưới đây là Top 5 nhân vật chính anime được đánh giá hay nhất theo xếp hạng từ trang CBR nổi tiếng.

5. Shoya Ishida (Dánh Hình Thanh Âm)

Từng chiếu tại rạp Việt vào năm 2016, A Silent Voice - Dáng Hình Thanh Âm mang đến cho người xem một trong những nam chính phức tạp nhất của anime 10 năm qua. Cốt truyện xoay quanh hành trình chuộc lỗi của cậu thiếu niên Shoya Ishida, sau khi từng có giai đoạn bắt nạt bạn học khiếm thính Shouko Nishimiya. Phim khắc họa xuất sắc nỗi day dứt về quá khứ sai lầm, cuộc chiến với cô đơn, tự ghét và vấn đề sức khỏe tâm thần thông qua góc nhìn của Shoya. Từ đó, chàng nam sinh trở thành một biểu tượng về sự tha thứ và trưởng thành qua đau khổ.

4. Denji (Chainsaw Man)

Nam chính Denji của Chainsaw Man trở thành cái tên nổi bật trong thập kỷ qua nhờ phá vỡ công thức anime truyền thống. Không có mục tiêu vĩ đại, lớn lên trong nghèo đói và thiếu sự giáo dục từ gia đình, Denji chỉ dám mơ những điều cơ bản nhất của cuộc sống. Từ hình mẫu một chàng trai tốt bụng nhưng ích kỷ, bị chi phối bởi dục vọng, Denji dần tìm thấy "gia đình" mới thực sự qua Power và Aki, rồi dần phát triển bản thân qua mối quan hệ đầy triết lý và đau thương với Reze. Chỉ mới trải qua một mùa phim và dự án điện ảnh, Chainsaw Man đã mang đến một trong những hành trình phát triển nhân vật thú vị nhất thời gian qua nhờ sự chân thực, hài hước đen tối và chiều sâu cảm xúc.

3. Kei Tsukishima (Haikyu!!)

Có nhiều nhân vật chính nhưng cái tên được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá hay nhất trong siêu phẩm bóng chuyền Haikyu!! lại là Kei Tsukishima. Anh chàng trung phong xuất sắc của Karasuno, đi từ hình tượng kiêu ngạo, xa cách đến mở lòng với đồng đội sau những "vết thương" quá khứ. Qua sự hướng dẫn từ Bokuto và Kuroo, cùng tình bạn chân thành với Yamaguchi, Tsukishima dần nhận ra bóng chuyền không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn là đam mê giúp anh trở thành phiên bản tốt hơn. Đỉnh điểm là pha chắn bóng trước cú đập của Ushiwaka trong trận đấu với Shiratorizawa đã trở thành khoảnh khắc vỡ òa hoàn hảo, minh chứng cho hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa của anh.

2. Frieren (Pháp Sư Tiễn Táng)

Xếp thứ hai là Frieren - cô nàng yêu tinh pháp sư đã sống hơn 1000 năm trong Pháp Sư Tiễn Táng. Khác với các anh hùng chiến đấu "hệ vật lý" khác, xung đột của Frieren nằm ở chính phần nội tâm. Cô đã vượt qua nỗi đau mất mát, học cách kết nối với con người và giải quyết những gì bản thân còn nuối tiếc. Frieren vừa là "bà lão" thông thái chăm sóc Fern và Stark, vừa là cô gái ngốc nghếch, lôi thôi, dễ bị lừa và cần tình yêu thương ngược lại từ "các con". Sự cân bằng hoàn hảo giữa 2 mặt tính cách, cùng mối quan hệ không lãng mạn nhưng sâu đậm với Himmel giúp Frieren trở thành một trong những nhân vật chính hàng đầu làng anime thập niên qua.

1. Miêu Miêu (Dược Sư Tự Sự)

Đứng đầu danh sách là Miêu Miêu - nữ chính đầy mê hoặc trong Dược Sư Tự Sự. Từ một cô gái hướng nội bước vào cung điện đầy phức tạp, Miêu Miêu lại vô tình chinh phục tình cảm và lòng trung thành từ mọi người xung quanh, luôn quan tâm sâu sắc đến bạn bè, có tài năng về dược học lẫn độc dược, kiên quyết từ chối địa vị cao sang để sống như một cô gái "lập dị" nhưng tự do. Hình ảnh một nữ chính độc lập giữa bối cảnh phong khiến cuốn hút người xem, nhất là thông qua mối quan hệ của cô với hoạn quan điển trai Nhâm Thị. Đặc biệt, phim mang đến những lát cắt câu chuyện thông qua góc nhìn của Miêu Miêu, với những lần cô phủ nhận thực tế và tự xây dựng phiên bản "dễ chịu" hơn cho bản thân, từ đó tạo nên những tình tiết bất ngờ, khiến người xem không thể làm gì khác ngoài tập trung theo dõi.