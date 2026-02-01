Dàn nghệ sĩ Gen Z tuổi Ngọ: VSTRA "mở bát" đậm đà, một Em Xinh "đắt sô"

HHTO - Bước sang năm Bính Ngọ, nhiều nghệ sĩ Gen Z sinh năm 2002 (Nhâm Ngọ) thu hút sự chú ý khi bắt đầu "tăng tốc hết ga" cho sự nghiệp ở tuổi 24.

VSTRA

Là ca sĩ đi lên từ cộng đồng Indie, VSTRA đánh dấu tên tuổi trong lòng khán giả nhờ màu giọng nhẹ nhàng và tư duy âm nhạc mới mẻ. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 2002 còn gây ấn tượng khi xây dựng hình tượng của nghệ sĩ "đa-zi-năng", thử sức ở nhiều vị trí như nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.

Sau thành công của album đầu tay VSTRA gồm 10 ca khúc ra mắt vào năm 2023, tháng 12/2025, VSTRA tiếp tục gây chú ý với album phòng thu thứ hai mang tên Triệu (Phase 1 of 3) - đánh dấu giai đoạn trưởng thành hơn của cô trong âm nhạc lẫn hình ảnh. Với 16 ca khúc thể loại Pop, Synth Pop, Triệu nói chung và Ai Ngoài Anh nói riêng nhanh chóng thống trị các BXH âm nhạc, giúp VSTRA có màn "mở bát" đậm đà ngay những ngày đầu năm 2026.

Tính đến ngày 29/1/2026, Ai Ngoài Anh chiếm giữ Top 1 trên hàng loạt nền tảng nghe nhạc lớn như Billboard Vietnam, IFPI, Apple Music, NhacCuaTui và làm dậy sóng TikTok. Đồng thời, ca khúc cũng đang vững vàng ở vị trí Top 2 trên Spotify Việt Nam.

Mỹ Anh

Chính thức hoạt động độc lập vào năm 2020, Mỹ Anh không "dựa hơi" là con gái diva Mỹ Linh mà chứng minh thực lực qua các sản phẩm chất lượng như Real Love, Pillars, Mỗi Khi Anh Nhìn Em, Chẳng Thế Né Tránh.

Sự cân bằng giữa "nịnh tai" khán giả Việt và "hợp gu" khán giả quốc tế khiến các dự án của Mỹ Anh mang một màu sắc riêng biệt. Trong đó, Gentle, Baby, ca khúc trong EP Phases Of The Moon phát hành vào năm 2025 đã giúp giọng ca Gen Z góp mặt trong danh sách It's a Hit! của Spotify, phủ sóng ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore,... và phát sóng trên nhiều đài radio tại Úc.

Tháng 10/2025, Mỹ Anh gây chú ý khi góp mặt tại sự kiện APEC Woman on Music, làm chủ sân khấu với các sáng tác I Can't Help It, Letting Go, Gentle, Baby, Yên và Zero Hesitation. Với các hoạt động hướng đến thị trường quốc tế sắp tới, Mỹ Anh được kỳ vọng sẽ là một trong những nghệ sĩ Gen Z "ngọ nguậy" mạnh mẽ trong năm 2026.

Dangrangto

Là một trong những "thí sinh nghìn máu" tại Rap Việt 2024, Dangrangto "chiêu đãi" khán giả các bản hit triệu view theo phong cách melodic rap như Lướt Trên Con Sóng, Đâu Phải Vợ Anh. Thế nhưng ít ai biết rằng để theo đuổi âm nhạc, Dangrangto từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải làm nhiều công việc khác nhau nhằm duy trì đam mê sáng tác.

Trong năm 2025, hoạt động khá "trầm" ở khoảng solo, song Dangrangto vẫn duy trì "nhiệt" khi "feat dạo" cùng các nghệ sĩ, tạo nên những "cú hit" với Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế (MIN), Công Ty 4 (Andree Right Hand), 2GOILAYS (DMT, TeuYungBoy). Trên bản đồ nhạc Việt, nam rapper giữ vị trí Top 6 nghệ sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify (tháng 1/2026).

Với cột mốc đầu tiên ở tuổi 24, ngày 29/1, Dangrangto ra mắt ca khúc Thế Giới Của Anh. Với phong độ bền bỉ cùng cá tính âm nhạc độc đáo, netizen đặt "ngôi sao hy vọng" sẽ giúp Dangrangto có một năm 2026 rực rỡ.

Saabirose

Bắt đầu sáng tác từ năm 17 tuổi, học trò của "nữ hoàng nhạc rap" Suboi - Saabirose được lòng khán giả trẻ khi ra mắt các ca khúc bắt tai như Hót Hòn Họt, Anh Nghĩ Em Tiếc Sao.

Trong năm 2025, Saabirose gây chú ý với MV Mah Boi với tạo hình táo bạo, đậm tinh thần Gen Z. Cùng với đó, bước đà từ Em Xinh "Say Hi" cũng giúp giọng ca sinh năm 2002 có thêm chỗ dựa vững chắc từ SAAWU (cộng đồng fan của Saabirose).

Trong tháng đầu tiên của năm 2026, Saabirose góp mặt ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Nữ rapper cũng hé lộ sắp trình làng một dự án được ấp ủ suốt thời gian qua. Từ sự cộng hưởng của phong cách âm nhạc hiện đại, ngoại hình sáng sân khấu, Saabirose được khán giả kỳ vọng sẽ là một nhân tố hoạt động sôi nổi trong năm Bính Ngọ.