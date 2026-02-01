Grammys 2026: Bad Bunny hay Lady Gaga sẽ chiến thắng hạng mục danh giá nhất?

HHTO - Lễ trao giải Grammys lần thứ 68 sẽ diễn ra vào sáng 2/2 (theo giờ Việt Nam). Với những nỗ lực vượt bậc trong năm qua, Bad Bunny hay Lady Gaga sẽ chiến thắng tại hạng mục quan trọng nhất?

Album Of The Year (Album của năm)

Là hạng mục danh giá bậc nhất, Album của năm tại Grammys 2026 ghi nhận màn cạnh tranh sôi động giữa nhiều màu sắc âm nhạc, từ Latin Pop, Dance Pop đến Rap. Trong số các đề cử năm nay, DeBÍ TiRAR MáS FOToS của Bad Bunny nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Đây đồng thời cũng là một trong số rất ít album Latin góp mặt ở hạng mục này. DeBÍ TiRAR MáS FOToS mang đậm hơi thở Puerto Rico - quê hương của Bad Bunny đã định hình bản sắc nghệ thuật của nam ca sĩ.

Album nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình, đồng thời càn quét nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Đây là một trong số rất ít những dự án nhạc Latin hiếm hoi có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài cộng đồng Latin, tác động rõ rệt đến thị trường âm nhạc thế giới. Thành công vang dội ấy cũng góp phần đưa Bad Bunny trở thành nghệ sĩ biểu diễn Super Bowl Halftime Show 2026, khẳng định vị thế toàn cầu của anh.

Bên cạnh DeBÍ TiRAR MáS FOToS, MAYHEM của Lady Gaga và GNX của Kendrick Lamar cũng là những đối thủ nặng ký, sở hữu loạt bản hit phủ sóng mạnh mẽ trong năm. MAYHEM đưa người nghe trở lại với tinh thần Dance Pop từng làm nên tên tuổi Lady Gaga ở giai đoạn đầu sự nghiệp, sau quãng thời gian cô thử nghiệm và gắn bó với dòng nhạc Jazz. Trong khi đó, GNX của Kendrick Lamar chọn hướng tiếp cận đại chúng hơn, với phần production dễ nghe, bắt tai nhưng vẫn giữ trọn thế mạnh cốt lõi của nam rapper: Lối kể chuyện chặt chẽ, giàu chiều sâu và đậm đặc các vấn đề xã hội.

Song Of The Year (Ca khúc của năm)

Cuối năm 2024, thị trường âm nhạc bất ngờ bùng nổ với màn hợp tác bất ngờ giữa ROSÉ của BLACKPINK và Bruno Mars với ca khúc APT.. Ca khúc cũng là một trong những bản hit có lượng phát trực tuyến “khủng” nhất năm 2025 với hơn 2 tỷ lượt nghe trên Spotify ở thời điểm hiện tại.

APT. đã giúp ROSÉ trở thành nữ nghệ sĩ K-Pop solo đầu tiên đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng lớn toàn cầu như Billboard Global 200 và Global Excl. US. Nếu APT. chiến thắng Ca khúc của năm tại Grammys 2026, ROSÉ sẽ trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên trong lịch sử chiến thắng tại hạng mục này.

Bên cạnh đó, Golden - ca khúc nhạc phim từ bộ phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters cũng sở hữu thành tích thương mại ấn tượng, không hề kém cạnh trên các nền tảng nghe nhạc. Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh chuyên môn, từ production, mixing cho đến tổng thể, APT. vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Đặc biệt, sự góp mặt của Bruno Mars, cái tên được xem như một “bảo chứng Grammy” càng củng cố sức nặng nghệ thuật và khả năng chinh phục hội đồng bình chọn cho ca khúc này.

Record Of The Year (Bản thu âm của năm)

Khác với các hạng mục tập trung vào sáng tác hay trình diễn, Bản thu âm của năm vinh danh chất lượng tổng thể của một ca khúc, từ khâu sản xuất đến hòa âm, phối khí và xử lý âm thanh. Kể từ Grammys lần thứ 55, hạng mục này đã mở rộng đối tượng được ghi nhận, chính thức đưa các kỹ sư mastering vào danh sách đề cử và chiến thắng, nhằm phản ánh đầy đủ hơn công sức của đội ngũ đứng sau mỗi bản thu hoàn chỉnh.

Tại mùa giải năm nay, nhiều trang tin âm nhạc dự đoán rằng Abracadabra của Lady Gaga sẽ chiến thắng tại hạng mục này. Dù ca khúc không tạo ra hiệu ứng đại chúng bùng nổ như những bản hit đình đám trước đây như Telephone hay Bad Romance, nhưng trong bối cảnh Viện Hàn lâm suốt gần một thập kỷ qua chủ yếu vinh danh những dự án mang màu sắc quen thuộc của Gaga, thay vì các thử nghiệm Jazz, khả năng nữ ca sĩ lần đầu giành chiếc kèn vàng cho Bản thu âm của năm với một ca khúc gợi nhắc tinh thần thời kỳ đầu được xem là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất)

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại mùa giải Grammys có thể là kết thúc mỹ mãn cho một năm thành công đột phá của Olivia Dean. Thay vì hòa mình vào làn sóng Pop điện tử sôi động đang thống lĩnh thị trường, Olivia Dean chọn đi con đường riêng với Soul Pop.

Ra mắt vào những tháng cuối năm 2025, album phòng thu The Art of Loving đã giúp nữ ca sĩ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng, vượt qua loạt tên tuổi lớn và qua đó khẳng định cô là một trong những giọng ca tạo đột phá rõ nét nhất của năm. Chỉ trong vòng một năm, Olivia Dean đã hoàn thiện một hành trình “zero to hero” đầy thuyết phục và khó có thể phớt lờ.

Một số đề cử nổi bật khác tại hạng mục này có thể kể đến như sombr hay Addison Rae.