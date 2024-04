30 "Anh Trai Say Hi": Đức Phúc, Isaac bất ngờ "đánh úp", có cả dàn thí sinh Rap Việt 3

HHT - Sau 6 lần công bố, đội hình 30 anh trai đã chính thức được hoàn thiện. Bên cạnh Erik, Quân A.P, sự xuất hiện bất ngờ của Đức Phúc và Isaac thu hút sự chú ý của khán giả.

Isaac

Màn "đánh úp" của Isaac khi xuất hiện tại chương trình nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi trước đó cư dân mạng đồn đoán giọng ca Anh Sẽ Về Sớm Thôi sẽ phù hợp khi trở thành "anh tài". Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm ca hát, trước đó còn từng hoạt động trong nhóm nhạc đình đám 365 thì dù xuất hiện ở đâu Isaac cũng có thể "cân" được.

Đến nay, Isaac đang hoạt động solo và "bỏ túi" nhiều bản hit như Tôi Đã Quên Thật Rồi, Giá Ngày Đầu Đừng Nói Thương Nhau, Yêu Không Nghỉ Phép... Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1988 còn tích cực tham gia một số show thực tế như Hành Trình Rực Rỡ, 2 Ngày 1 Đêm.

Đức Phúc

Giống như Isaac, khi công bố hình ảnh của Đức Phúc, đông đảo netizen đã tỏ ra bất ngờ vì không hề có một hint nào cho sự xuất hiện này. Giọng ca Hơn Cả Yêu từng là Quán quân Giọng Hát Việt 2015 - học trò ca sĩ Mỹ Tâm. Bước ra khỏi cuộc thi, Đức Phúc ngày càng hoàn thiện bản thân và được nhớ đến với biệt danh "ông hoàng nhạc... đám cưới".

Loạt ca khúc triệu view ngày Valentine của Đức Phúc có thể kể đến như Hơn Cả Yêu, Yes I Do, Ánh Nắng Của Anh, Ngày Đầu Tiên. Đức Phúc còn khiến khán giả "cười xỉu" với những câu nói hài hước, anh từng khiến Trường Giang "đứng hình" khi tham gia Ơn Giời, Cậu Đây Rồi.

Quân A.P

"Hoàng tử nhạc Ballad" Quân A.P sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" đã quay trở lại với khán giả yêu nhạc. Anh từng khiến mọi BXH "dậy sóng" với loạt hit Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng. Quân A.P còn là gương mặt thân quen tại chương trình Sóng cuối năm, khuấy đảo thị trường âm nhạc với nhiều bản mashup viral suốt thời gian dài.

Pháp Kiều

"Hoa hồng gai" Pháp Kiều gây bão truyền thông khi xuất hiện trong poster chương trình. Sau thành công từ Rap Việt với loạt ca khúc như Hoa Hồng Gai, Say Bye, Lối Đi Riêng, Như Hình Với Bóng, độ phủ sóng của Pháp Kiều ngày càng lớn. Đặc biệt, Pháp Kiều không chỉ rap mà còn có giọng hát tốt, nhảy đẹp. Với sự hòa đồng, luôn mang năng lượng tích cực, Pháp Kiều sẽ là nhân tố hút fan của chương trình.

NEGAV, HURRYKNG

Sau HIEUTHUHAI, NEGAV và HURRYKNG là những thành viên tiếp theo của tổ đội GERDNANG tham gia Anh Trai Say Hi. Nếu như NEGAV ghi danh tại King Of Rap thì HURRYKNG là "chiến binh nghìn máu" tại Rap Việt mùa 3. Không chỉ "bỏ bùa" khán giả với nhiều ca khúc cực "suy", bộ đôi nhà GERDNANG còn là những "danh hài ngầm" khi sơ hở là diễn "tiểu phẩm".

Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều anh trai đa tài từ ca hát đến diễn xuất như Song Luân, Gin Tuấn Kiệt, NICKY, Hùng Huỳnh... Dàn rapper trẻ tài năng xuất thân từ Rap Việt như Rhyder, Captain, TAGE cũng ghi danh vào ngôi nhà chung.