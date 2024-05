Sydney Sweeney: Từ "bình hoa di động" đến minh tinh tương lai của Hollywood

HHT - Với những gì mà Sydney Sweeney đã và đang làm được, cô hứa hẹn sẽ là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu minh tinh mới của Hollywood trong tương lai.

Từ “bình bông truyền hình" đến “công chúa Sony"

Vào năm 2019, HBO Max cho ra mắt series phim Euphoria, khai thác những góc khuất chốn học đường và cách những người trẻ vượt qua chúng. Với lối kể chuyện đặc sắc, mùa đầu tiên của Euphoria nhanh chóng trở thành cú hit truyền hình, giúp tên tuổi của dàn cast: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi... vụt sáng. Tuy nhiên ở thời điểm này, cái tên Sydney Sweeney vẫn chưa nhận được sự tin tưởng của khán giả khi cô được nhận xét chỉ là một “bình bông di động".

Đến mùa phim thứ 2, khi câu chuyện của nhân vật Cassie do Sydney thủ vai được khai thác nhiều hơn, khán giả mới có cái nhìn khác về cô. Không đơn thuần là cô bạn thân của “ong chúa" Maddy hay bạn gái của Chris Mckay, Sydney ở mùa 2 có chính kiến và đôi lúc là ích kỷ hơn. Sự ích kỷ của Sydney xuất phát từ việc cô đã hy sinh quá nhiều cho mọi người xung quanh, để đến một thời điểm, cô phải đứng lên giành lại quyền lợi cho chính mình.

Nhờ những chuyển biến rõ nét trong tâm lý của nhân vật, Sydney đã dễ dàng bộc lộ được khả năng diễn xuất của mình, điều mà cô chưa có cơ hội thể hiện trong mùa đầu tiên. Sự nổi trội của Sydney trong mùa 2 của Euphoria dù khiến người xem chú ý đến cô hơn, nhưng điều đó vẫn chưa là đủ để giúp tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1997 bật lên. Đó là lúc Sydney nhận ra cô cần có một chiến lược riêng cho chính mình.

Đầu năm 2023, Sony tung ra thông tin về bộ phim Anyone But You, với sự tham gia của bộ đôi “trai tài gái sắc" Glen Powell và Sydney Sweeney. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi là một trong số ít phim hài tình cảm ra rạp trong năm 2023. Tuy nhiên, tác phẩm này lại ra mắt vào cuối tháng 12/2023, chạm trán trực tiếp với bom tấn Wonka từ hãng phim Warner Bros. Anyone But You còn gặp một bất lợi khác khi phim bị gắn nhãn R (phù hợp với khán giả trên 18 tuổi), khiến đối tượng khán giả đến rạp ủng hộ phim bị thu hẹp.

Tuy nhiên, trái với những dự đoán về việc thất bại, Anyone But You thu về tới 218 triệu đôla (khoảng 5,4 nghìn tỷ VNĐ), trở thành một trong những phim lãi nhất của Sony trong năm 2023, khi kinh phí thực hiện phim chỉ vỏn vẹn 25 triệu đô (khoảng 629 tỷ VNĐ). Thừa thắng xông lên, Sydney tiếp tục ghi tên mình vào dàn diễn viên của phim siêu anh hùng Madame Web, bên cạnh Dakota Johnson.

Madame Web được xem là một thất bại đáng lãng quên của hãng phim Sony, khi phim chỉ thu về 100 triệu đôla (2,3 nghìn tỷ VNĐ) trong khi kinh phí lên đến 80 triệu đôla (2 nghìn tỷ VNĐ). Cú ngã ngựa với Madame Web khiến khán giả có cái nhìn khác về thành công của Sydney với Anyone But You. Họ cho rằng Anyone But You chỉ là một sự “ăn may", khẳng định cô không có khiếu lựa kịch bản, đặc biệt là khi kịch bản của Madame Web bị chê thảm hoạ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây lại chính là chiến lược “lùi một bước, tiến ba bước" của Sydney.

Chia sẻ với tạp chí GQ, Sydney tiết lộ rằng cô tham gia Madame Web vì đó như một “mối làm ăn” của cô với hãng phim Sony. Cụ thể, nữ diễn viên đã giao kèo với Sony rằng nếu cô tham gia Madame Web, cô sẽ nhận được vai trong Anyone But You và cả dự án reboot (khởi động lại) của Barbarella.

“Đối với tôi, Madame Web như là một viên gạch khởi đầu, nó giúp tôi hình thành mối quan hệ lâu dài với Sony. Trong sự nghiệp của tôi, có nhiều quyết định không đến từ kịch bản, mà đều có chiến lược cụ thể. Nhờ Madame Web, tôi mới có cơ hội tiếp cận với Anyone But You và dự án reboot của Barbarella”

Sydney Sweeney và hình ảnh “tiểu minh tinh" đa năng

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney đã chia sẻ rằng cô không có thời gian nghỉ ngơi khi theo đuổi nghiệp diễn xuất. Nếu nghỉ ngơi và không nhận phim để tham gia, Sydney sẽ không thể chi trả cho các sinh hoạt phí đắt đỏ tại “kinh đô của điện ảnh" Hollywood, Los Angeles.

“Nếu tôi dành ra 6 tháng để nghỉ ngơi, tôi sẽ chẳng có tiền để chi trả trong thời gian đó. Không ai cạnh tôi cả, không có một người để trông đợi vào, để nhờ giúp đỡ hay để giúp chi trả sinh hoạt phí. Ngành công nghiệp này không còn trả lương hậu hĩnh cho diễn viên như thời trước" - đây chính là khẳng định của Sydney khi nói về sự bất công trong thù lao tại Hollywood.

Ngoài câu chuyện về “cơm áo gạo tiền", Sydney sợ rằng nếu bản thân không làm mới hình ảnh, cũng như tham gia nhiều các tác phẩm để khán giả nhớ đến, thì dù có bật lên nhờ Euphoria, cô vẫn chẳng thể trở thành một minh tinh trong tương lai. Để có thể duy trì mức sống ổn định, Sydney ngoài đóng phim, còn liên tục tham gia vào các quảng cáo, sự kiện. Nhờ ngoại hình trời ban, Sydney được nhiều nhãn hàng lớn để mắt đến, có thể kể đến như Armani, Miu Miu...

Những khó khăn từ thời điểm mới “chân ướt chân ráo" vào nghề dường như đã tôi luyện nên ý chí mạnh mẽ của Sydney ở thời điểm hiện tại. Ý chí đó giúp mỹ nhân 27 tuổi không chùn bước trước thất bại, mà thậm chí còn giúp cô tự đứng lên và tạo cơ hội cho riêng mình. Vào năm 2014, Sydney từng tham gia tuyển chọn cho bộ phim kinh dị Immaculate, đáng buồn thay, dự án này lại bị hủy, khiến Sydney mất đi một cơ hội đáng giá. Tuy nhiên, vì tin tưởng vào dự án này, cô quyết tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất và liên hệ với nhà văn gốc, từ đó mua lại và sửa kịch bản. Sydney cũng tự mình thuê đạo diễn, tìm nhà tài trợ rồi bán lại phim cho nhà phát hành Neon.

Sau 10 năm, từ một dự án bị bỏ xó, Immaculate đã được hồi sinh từ niềm tin và sự quyết tâm của Sydney Sweeney, tác phẩm này vừa được ra mắt vào ngày 19/4/2024. Bộ phim nhận về số điểm 70% từ 152 chuyên gia trên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận “Cà chua tươi" (chứng nhận dành cho những phim có chất lượng tốt).

Có thể thấy ngoài việc là một diễn viên trẻ có tiềm năng, Sydney Sweeney còn giỏi trong việc nhìn nhận vấn đề. Cô hiểu bản thân có gì và muốn gì, để từ đó lựa chọn những cơ hội phù hợp cho chính mình. Với những gì mà Sydney đã và đang làm được, cô hứa hẹn sẽ là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu minh tinh mới của Hollywood trong tương lai.