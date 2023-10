"7 Escape" tập 10: "Dì Trinh" Kim So Yeon xuất hiện vẫn không cứu được rating rớt thảm

HHT - Tập 10 của "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) tiến tới nhiều cao trào khi những người có liên quan đến bi kịch của Bang Da Mi bị vạch trần hành vi xấu xa của mình. Kim So Yeon - "dì Trinh" của "Penthouse" xuất hiện vài phút nhưng chiếm spotlight vì quá chất.