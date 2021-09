7 sao Hàn kiếm tiền khủng nhất 2021: "Mợ Chảnh" dẫn đầu, Song Joong Ki bỏ xa Song Hye Kyo

HHT - Danh sách những nghệ sĩ Hàn kiếm tiền khủng nhất năm 2021 gọi tên nhiều cái tên quen thuộc, đẳng cấp.

1. Jeon Ji Hyun

Được biết, tiền cát-xê mỗi tập phim của Jeon Ji Hyun là hơn 100 triệu won, nhưng quảng cáo mới là nguồn mang về thu nhập khủng cho “mợ Chảnh”. Jeon Ji Hyun kiếm được 1 tỷ won nhờ quảng cáo. Tổng thu nhập năm 2021 của cô là 17 tỷ won (khoảng 335 tỷ đồng).

Năm nay, Jeon Ji Hyun có phần tiền truyện Kingdom: Ashin of The North lên sóng Netflix. Tuy nhiên, phản hồi của bộ phim kém hơn kỳ vọng do kịch bản chưa sâu, khiến Jeon Ji Hyun không thể phát huy hết khả năng. Tháng 10 tới, dự án Jirisan đóng cùng "Thế tử" Joo Ji Hoon lên sóng sẽ giúp cô lấy lại phong độ.

2. Kim Soo Hyun

Năm ngoái, Kim Soo Hyun gây sốt màn ảnh với Điên Thì Có Sao (It’s Okay To Not Be Okay), mỗi tập phim anh được trả 200 triệu won. Bộ phim truyền hình sắp tới One Ordinary Day, dự kiến chiếu tháng 11/2021, anh được trả 500 triệu won cho mỗi tập. Ngoài ra, Kim Soo Hyun còn có 9 quảng cáo, mỗi quảng cáo kiếm được 1 tỷ won. Tổng cộng năm nay Kim Soo Hyun kiếm được 13 tỷ won (khoảng 256 tỷ đồng).

Cặp đôi Vì Sao Đưa Anh Tới (You Who Came From The Stars) Jeon Ji Hyun và Kim Soo Hyun thực sự khiến khán giả choáng ngợp bởi tài sắc và khả năng kiếm tiền quá khủng.

3. Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk là “thần” của các chương trình tạp kỹ Hàn Quốc. Hiện tại, chương trình được tổ chức mang về cho anh khoảng 2,7 tỷ won. Thêm hợp đồng quảng cáo, Yoo Jae Suk thu về thêm được 5,6 tỷ won. Ước tính mức thu nhập trong năm nay của Yoo Jae Suk vượt quá 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng).

4. Song Joong Ki

“Vincenzo” Song Joong Ki kiếm được khoảng 200 triệu won cho mỗi tập phim và doanh thu quảng cáo của anh khoảng 4 tỷ won. Năm nay, Song Joong Ki đút túi tầm 8 tỷ won (khoảng 158 tỷ đồng).

Bộ phim truyền hình Chaebol Family’s Youngest Son gây chú ý lớn trước cả khi khởi quay. Dự kiến khi phim chiếu sẽ mang lại cho anh nhiều danh tiếng và lợi nhuận hơn nữa. Khả năng cao trong năm tới khán giả sẽ lại nhìn thấy Song Joong Ki trong danh sách tương tự như thế này.

5. Lee Seung Gi

Năm 2021 quả là rực rỡ với Lee Seung Gi, dù chuyện tình cảm gần đây có đôi chút trục trặc, nhưng ở mảng sự nghiệp anh đã có một cú lột xác đỉnh cao. Mouse (tựa Việt: Kẻ Săn Người) mang đến một Lee Seung Gi sắc bén nhất từ trước đến nay.

Cát-xê của Lee Seung Gi là 100 triệu won cho mỗi tập phim, 10 triệu won cho chương trình tạp kỹ. Riêng quảng cáo, Lee Seung Gi kiếm được từ 700 đến 1 tỷ won. Năm nay “chàng rể quốc dân” kiếm được khoảng 7,7 tỷ won (khoảng 152 tỷ đồng).

6. Shin Dong Yup

Nam MC Shin Dong Yup nổi tiếng với nhiều chương trình nổi tiếng như Hello Counselor, Immortal Song 2, Saturday Night Live Korea… Năm nay, Shin Dong Yup kiếm được tầm 5 tỷ won (khoảng 98 tỷ đồng).

7. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo sắp trở lại với bộ phim truyền hình Now We Are Breaking Up vào cuối năm nay. Mức cát-xê của cô khoảng 60 triệu won cho mỗi tập phim, 500 triệu won cho mỗi bài đăng trên Instagram. Năm nay, nhan sắc quốc bảo Hàn Quốc có bốn quảng cáo, thu nhập khoảng 3,6 tỷ won. Ước tính năm nay, Song Hye Kyo cá kiếm được tầm 4 tỷ won (khoảng 78 tỷ đồng).