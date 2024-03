Phim Hàn tháng 4: Cuộc đổ bộ của những siêu phẩm với Joo Ji Hoon, Lee Je Hoon

HHT - Phim Hàn tháng 4 siêu nóng với những siêu phẩm kinh dị, trinh thám, khoa học giả tưởng; được thể hiện bởi những ngôi sao đình đám xứ kim chi như Joo Ji Hoon, Han Hyo Joo, Lee Je Hoon, Koo Kyo Hwan…

Parasyte: The Grey (5/4)

Diễn viên: Jeon So Nee, Koo Kyo Hwan

Dựa trên bộ truyện tranh Ký Sinh Thú của Nhật Bản, Parasyte: The Grey khai thác cốt truyện khi những ký sinh trùng kỳ lạ từ trên trời rơi xuống Trái Đất. Chúng chui vào qua tai hoặc mũi, chiếm đoạt não, từ đó chiếm lấy cơ thể và sống trong hình hài con người. Bộ truyện tranh gốc rất được yêu thích vì cốt truyện hấp dẫn, xen lẫn yếu tố kinh dị nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.

Parasyte: The Grey của Hàn Quốc giữ lại yếu tố ký sinh trùng từ bộ truyện tranh gốc, nhưng ngoài ra cốt truyện sẽ được viết mới hoàn toàn. Chuyện phim kể về cô gái Jung Su In (Jeon So Nee) bị nhiễm ký sinh trùng, nhưng nó không thể chiếm lấy não cô, vì thế cô và ký sinh trùng này phải cùng chung sống trong một cơ thể. Trong khi đó, Seol Gang Woo (Koo Kyo Hwan) là một người đang săn lùng ký sinh trùng để tìm kiếm người em gái mất tích của mình.

Phim được đạo diễn bởi người đã từng cầm trịch Train To Busan, Hellbound, vì thế yếu tố kinh dị của phim rất được trông đợi. Parasyte: The Grey sẽ được chiếu độc quyền trên Netflix vào ngày 5/4, gồm có 6 tập.

Lovely Runner (8/4)

Diễn viên: Kim Hye Yoon, Byun Woo Seok

Chuyển thể từ webtoon mang tên Tomorrow’s Best, Lovely Runner là bộ phim tình cảm lãng mạn hiếm hoi trong tháng 4 - khi các bộ phim khác khai thác chủ đề kinh dị, trinh thám, khoa học viễn tưởng… Phim mang màu sắc thanh xuân, hoài niệm, thêm một chút gia vị K-Pop hợp thời, hứa hẹn sẽ làm rung động những trái tim lãng mạn.

Chuyện phim Lovely Runner kể về Im Sol (Kim Hye Yoon), fangirl của nhóm nhạc K-Pop Eclipse, họ đã giúp cô tìm lại niềm vui sống sau khi cô gặp một chấn thương và phải từ bỏ ước mơ. Thành viên cô yêu thích nhất nhóm là Ryu Sun Jae (Byun Woo Seok), nhưng một ngày nọ anh qua đời, sự việc này khiến trái tim cô tưởng như tan vỡ.

Tình cờ, Im Sol tìm thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi, nó đưa cô ngược dòng thời gian trở về quá khứ, gặp được Ryu Sun Jae khi 19 tuổi. Cô nhận ra đây là cơ hội thứ hai được ban tặng, để cô thay đổi số phận của thần tượng mà cô yêu quý. Và đây cũng là cơ hội thứ hai cho cả những giấc mơ của chính cô đã bị lãng quên từ lâu.

Blood Free (10/4)

Diễn viên: Joo Ji Hoon, Han Hyo Joo

Bộ phim sắp ra mắt Blood Free thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh tương lai con người không còn tiêu thụ thịt động vật tự nhiên. Lúc này, thế giới bị thống trị bởi công ty công nghệ sinh học BF - nơi kiểm soát thị trường thịt nuôi cấy nhân tạo. Tuy nhiên, những hoài nghi về công ty này xuất hiện, dẫn đến một tình trạng hỗn loạn không tưởng.

Sở hữu hai diễn viên hạng A của showbiz Hàn Quốc, Blood Free thu hút truyền thông và khán giả ngay từ lúc mới khởi động. Trong phim, Joo Ji Hoon vào vai Woo Chae Woon, một cựu quân nhân trở thành vệ sĩ tốt nghiệp học viện hải quân ưu tú. Han Hyo Joo vào vai Yoon Ja Yu, CEO và là đồng sáng lập của công ty BF. Khi một loạt sự cố và cái chết bí ẩn xảy ra, Woo Chae Woon tìm cách tiếp cận Yoon Ja Yu.

Ngoài cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất xịn sò, Blood Free còn là một dự án được đầu tư khủng với bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo đắt đỏ. Bộ phim hứa hẹn sẽ là một cú nổ lớn của phim truyền hình Hàn trong năm 2024.

Chief Inspector 1958 (19/4)

Diễn viên: Lee Je Hoon, Lee Dong Hwi

Ngay từ lúc dự án chỉ mới khởi động, Chief Inspector 1958 đã rất được ngóng đợi vì đây là phần tiền truyện của bộ phim đình đám Chief Inspector của đài MBC chiếu những năm 1971-1989. Bộ phim gốc vào thời hoàng kim đạt tỉ suất người xem cao nhất lên đến 70%.

Trong khi bộ phim gốc lấy bối cảnh vào những năm 1970 và 1980, Chief Detective 1958khai thác bối cảnh sớm hơn là vào năm 1958. Lúc này, nhân vật chính là thám tử Park Young Han vẫn còn trẻ, anh vừa được chuyển đến Seoul, đạt được tỷ lệ bắt giữ những tên trộm vặt cao nhất. Anh là một người có niềm tin mạnh mẽ vào công lý và cảm thấy thất vọng trước nhân phẩm của những người đồng nghiệp biến chất. Vì thế, anh cùng những người bạn chống lại những thói xấu đó.

Là phần phim tiền truyện, Chief Detective 1958 thu hút những khán giả lớn tuổi là fan của bộ phim gốc, nhưng đồng thời phim cũng thu hút khán giả trẻ bởi dàn diễn viên của phim. Lee Je Hoon đảm nhận vai thám tử Park Young Han. Diễn xuất của anh rất được tin tưởng sau thành công của nhiều bộ phim trước đó, nổi bật có Taxi Driver. Ngoài ra, Chief Detective 1958 còn có sự tham gia của Lee Dong Hwi (Reply 1988), Choi Woo Sung (My Roomate Is A Gumiho), Yoon Hyun Soo (A Good Day To Be A Dog)...