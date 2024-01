A Âm hay Phượng Ẩn, đâu mới là tạo hình đẹp nhất của Triệu Lộ Tư trong "Thần Ẩn"?

HHT - "Thần Ẩn" là dự án cấp S+ (được đầu tư rất lớn), vì thế nên từ kỹ xảo đến phục trang của dàn diễn viên cũng được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết. Với 2 thân phận là A Âm và Phượng Ẩn, tạo hình cũng như phục trang của Triệu Lộ Tư là nhiều nhất phim. Khi được yêu cầu chọn ra tạo hình xuất sắc nhất, Vương An Vũ đã nhấn vote cho tạo hình Phượng Ẩn khi tổ chức hôn lễ.

Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư đã cùng tham gia một buổi phỏng vấn ngắn để quảng bá cho Thần Ẩn. Được yêu cầu chọn ra tạo hình đẹp nhất của bạn diễn trong phim, An Vũ đã chọn tạo hình khi Phượng Ẩn (Triệu Lộ Tư) cử hành hôn lễ. Lý do là vì chiếc mạng che mặt tinh xảo. Nhưng ngay lập tức, nữ diễn viên họ Triệu đã "cà khịa" cậu bạn khiến anh cũng cạn lời: "Che cái mặt tôi rồi thì ông lại thấy đẹp!".

Người hâm mộ lại được dịp bật cười với màn đối đáp không ai thua ai của bộ đôi 1998 này, đùa rằng Vương An Vũ có thể thông cảm cho cô bạn hơi "overthinking". Mặt khác, khán giả của Thần Ẩn cũng phải gật gù đồng tình với nam thần họ Vương rằng đúng là tạo hình đại hôn này là xuất sắc nhất phim của Triệu Lộ Tư.

Tạo hình này xuất hiện ở cuối tập 33, khi Phượng Ẩn quyết định cử hành hôn lễ giả với Hồng Dịch (Lý Quân Nhuệ) nhằm mượn thần quang chiếu rọi để soi ra ma khí và giúp kiếm Phục Trần tăng sức mạnh để tìm ra Tử Nguyệt. Nhưng Nguyên Khởi (Vương An Vũ) đã chuốc say Hồng Dịch vào đêm hôm trước, để Yêu vương lỡ giờ lành mà mượn dịp cướp dâu. Từ đại hôn của Phượng Ẩn và Hồng Dịch lập tức chuyển thành hôn lễ của Phượng Ẩn và Nguyên Khởi, nhân tố khác nhưng mục tiêu cuối cùng không đổi.

Là người đứng đầu Phượng tộc, uy danh chỉ đứng sau Thiên đế, nên dù chỉ là hôn lễ giả thì hỉ phục của Phượng Ẩn cũng được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. Lông vũ đỏ tượng trưng cho thân phận phượng hoàng lửa, hạt cườm nhỏ xuyên suốt được đính kết tinh tế ở vai và thân áo. Phụ kiện dùng sắc vàng để tạo điểm nhấn.

Thần Ẩn là dự án phim được mong đợi sẽ tạo nên cú nổ lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Dù không bùng nổ nhưng phim cũng tạo nên cơn sốt nhất định trên màn ảnh Hoa ngữ. Triệu Lộ Tư được khen ở khả năng biến hóa giọng nói cho nhân vật khi chuyển từ thú Thủy Ngưng A Âm mới hóa hình ngây thơ, non nớt qua Phượng Ẩn lãnh đạm, từng trải.