Á hậu Kim Duyên thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng liên tục vướng tranh cãi

HHT - Giúp sắc đẹp Việt thăng hạng trên bản đồ nhan sắc quốc tế nhưng Á hậu Kim Duyên lại thường xuyên phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực của cư dân mạng. Gần đây nhất, Kim Duyên đã tiếp tục phải lên tiếng về vấn đề nợ tín chỉ của mình sau khi cuộc sống bị ảnh hưởng quá nhiều.

Vừa qua, đại diện Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã xuất sắc trở thành Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Đạt được thành công ở một trong sáu cuộc thi nhan sắc tầm cỡ trên thế giới nhưng khi Kim Duyên trở về nước, bên cạnh những lời chúc mừng, cô lại bị một bộ phận netizen "đào" lại tranh cãi học vấn trong quá khứ. Cuối cùng, Á hậu Kim Duyên đã phải lên tiếng làm rõ để bảo vệ hình tượng của bản thân.

Tranh cãi nợ 43 tín chỉ

Thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên từng để profile là “cử nhân đại học”. Tuy nhiên ngay sau khi đăng quang Á hậu 1, một số cư dân mạng đã tố Kim Duyên nợ 43 tín chỉ và bị nhà trường buộc thôi học. Họ cho rằng Kim Duyên đã nói dối về vấn đề học vấn, chưa tốt nghiệp nhưng lại tự nhận là cử nhân.

Thời điểm đó, Kim Duyên đã lên tiếng đính chính rằng cô dừng học ở Trường Đại học Nam Cần Thơ là để du học tại Singapore và đã nhận được chứng chỉ khóa Quản trị kinh doanh ngắn hạn. Phía Ban giám hiệu Nhà trường cũng xác nhận với truyền thông: "Thời điểm đó Kim Duyên (đang là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ) đã chủ động xin bảo lưu kết quả để đi du học, nhà trường cũng đồng thuận và hoàn toàn ủng hộ quyết định của Kim Duyên. Theo đó, từ thời điểm bảo lưu, các tín chỉ chưa được học sẽ được hệ thống ghi nhận về 0. Vì vậy, không có chuyện Đại diện Việt Nam nợ môn tại trường".

Tuy nhiên, sau khi Kim Duyên đạt được thành công ở Hoa hậu Siêu quốc gia, tranh cãi nợ 43 tín chỉ một lần nữa lại bị "đào". Cuối cùng, nàng hậu đã nghẹn ngào chia sẻ trên livestream: “Mình không có ý định trốn tránh hay không đối diện, tại vì mình cảm thấy không có điều gì sai hết. Nhưng hiện tại câu chuyện của mình ngày càng đi xa và bị thêu dệt lên. Mình cảm thấy là không có lý do gì mà mình phải im lặng, bị tấn công và bôi nhọ, bị nói những lời sai và không đúng về mình. Tất cả những gì mình nỗ lực, cố gắng cho đến ngày hôm nay thì đó là câu trả lời rõ ràng nhất”.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận cư dân mạng cho rằng câu trả lời của Kim Duyên chưa làm rõ được việc vì sao chưa tốt nghiệp nhưng lại giới thiệu bản thân là cử nhân đại học.

Kỹ năng tiếng Anh gây tranh cãi

Dù du học tại Singapore hơn 2 năm nhưng Kim Duyên lại mắc một số lỗi giao tiếp tiếng Anh cơ bản, nhấn sai trọng âm, phát âm sai... khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi.

Không chỉ vậy, Kim Duyên từng gây tranh cãi với phát ngôn "nửa Tây nửa Ta" khó hiểu của mình: “Interview nó sẽ kiểu more nghiêng về about myself" (Tạm dịch: Nội dung phỏng vấn sẽ hỏi nghiêng về bản thân Kim Duyên nhiều hơn). Cô nàng từng được Hoa hậu H’Hen Niê nhắc nhở để khắc phục lỗi lạm dụng nói lẫn 2 ngôn ngữ và đã có nhiều tiến bộ hơn sau đó.

Lời cổ vũ sai chính tả

Thời điểm UAE dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Kim Duyên đã có lời cổ vũ đội nhà tuy rất có tâm nhưng lại sai chính tả: "Không sao! Còn thở là còn gở Việt Nam ơi. Còn tận 57 phút, bình tĩnh và cố lên Việt Nam!".

Thay vì dùng từ “gỡ” (mang ý nghĩa bù lại phần thua thiệt) thì Kim Duyên lại viết thành “gở” (điều xui xẻo). Lỗi sai chính tả này đã khiến lời động viên lệch nghĩa hoàn toàn và bị cư dân mạng "ném đá".

Sự cố “Miss Doraemon”

Người đẹp sinh năm 1995 từng nhầm lẫn khá lớn trong phần thi phỏng vấn ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Khi được hỏi thích nhân vật nào trong Walt Disney, câu trả lời “Doraemon” của cô nàng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Nhiều khán giả chỉ trích người đẹp “thiếu hiểu biết” vì đây là một kiến thức rất cơ bản.

Đối với sự cố này, Á hậu Kim Duyên cho biết cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Cô cho biết vì không nghe rõ câu hỏi của MC nên mới trả lời như vậy. Cô nàng gửi lời xin lỗi người hâm mộ và hứa không mắc thêm lỗi lầm nào nữa, mong được khán giả quê nhà tiếp tục ủng hộ, yêu thương.

Tuy nhiên, với tin đồn mua giải ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, Kim Duyên thẳng thắn cho biết: "Khi vào Top 3, Duyên nghĩ mình sẽ là Hoa hậu để đền đáp tình cảm mọi người. Khi Duyên dừng chân ở Á hậu 2, nhiều khán giả cũng tiếc nuối. Chính điều đó là câu trả lời cho thông tin Duyên mua giải".