Đẹp hơn mỗi ngày

Miss Intercontinental 2026: Á hậu Thu Ngân được khen, tăng khả năng lọt top

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Á hậu Thu Ngân bước vào phần thi chính thức đầu tiên tại Miss Intercontinental. Xuyên suốt hành trình, cô nhận nhiều lời khen với phong cách thời trang đa dạng, ấn tượng, thậm chí còn đứng đầu bình chọn thí sinh mặc nổi bật nhất trong lễ nhận sash.

Tối 20/1 (theo giờ Việt Nam), phần thi swimsuit (trình diễn áo tắm) thuộc khuôn khổ Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tại Ai Cập.

thu-ngan-2381.jpg
thu-ngan1-4724.jpg

Đây là một trong những phần thi quan trọng và được mong chờ, nơi các thí sinh diễn hình thể và kỹ năng trình diễn. Trước ban giám khảo và khán giả, đại diện Việt Nam là Á hậu Thu Ngân tự tin đọ sắc vóc cùng các người đẹp quốc tế.

Trước khi nhập cuộc, Thu Ngân nhận được sự hướng dẫn và góp ý tận tình từ Á hậu Ngọc Hằng để hoàn thiện từng bước đi, dáng đứng, giúp cô có được phong thái tốt nhất để nhập cuộc.

thu-ngan.jpg
thu-ngan1.jpg

Xuyên suốt hành trình tại Miss Intercontinental, Á hậu Thu Ngân luôn duy trì phong độ ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào, liên tục nhận được lời khen từ người hâm mộ sắc đẹp.

thu-ngan5.jpg
thu-ngan6.jpg

Thu Ngân lọt Top đánh giá cao trên các bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

thu-ngan-2893.jpg
thu-ngan2.jpg
thu-ngan3.jpg
thu-ngan4.jpg

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Hera Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023 và Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Thu Ngân #Miss Intercontinental #Á hậu Thu Ngân #Hoa hậu Liên lục địa #Thời trang #Thành tích sắc đẹp #Ai Cập

