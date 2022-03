Á hậu Phương Nga thông báo nhiễm COVID-19, Bình An nói gì mà khiến netizen "phát hờn"?

HHT - Luôn bên cạnh để chăm sóc và động viên vợ sắp cưới, Bình An không quên "thả thính" Phương Nga để tâm trạng của cô vui vẻ hơn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga thông báo mình đã nhiễm COVID-19 vào ngày 9/3. Ngoài việc thông báo mình đã chính thức "thăng hạng" từ F1 lên F0, người đẹp còn đăng story khá hài hước khi cầm que test hai vạch nét căng và làm rơi ngay sau đó vì quá hoảng hốt, không tin vào sự thật này.

Không để bạn gái cảm thấy buồn bã một mình, Bình An đã nhanh chóng đăng ảnh động viên Phương Nga kèm dòng trạng thái ngọt ngào, đầy "thính". Theo đó, nam diễn viên đăng hình anh và Phương Nga thân thiết bên nhau kèm lời tâm sự: "Cô bạn thân bị cô vít. Còn tui thì bị cô đơn". Chỉ một câu nói này của Bình An thôi cũng đủ khiến netizen ăn "ngập đường" rồi. Được biết sau khi phát hiện mắc COVID-19, Phương Nga phải thực hiện cách ly hoàn toàn với Bình An và mọi người.

Bên dưới bài viết của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga, fan của cặp đôi đã gửi nhiều lời động viên và mong Phương Nga sẽ lạc quan và sớm bình phục, đặc biệt hơn là chuẩn bị tốt cho ngày trọng đại trong cuộc đời. Nhiều cư dân mạng còn bình luận rằng sự hóm hỉnh của Bình An chắc hẳn đã đưa tới cho Phương Nga nhiều tiếng cười, để cô vui vẻ hơn khi đối mặt với COVID-19.

Phương Nga - Bình An bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2018, sau đó nam diễn viên chính thức cầu hôn bạn gái vào dịp Valentine năm nay. Khán giả đang rất mong chờ đám cưới của cặp đôi trong thời gian gần nhất.