AfrAId: Phim kinh dị về trí tuệ nhân tạo mang đến nỗi khiếp sợ thời đại mới

HHT - 2024 là một năm bùng nổ của phim khoa học viễn tưởng khi các thương hiệu lớn như "Dune", " A Quiet Place" hay "Planet of The Apes" đều lần lượt ra rạp. Trong đó, trí tuệ nhân tạo - một chủ đề siêu "hot" cũng sắp góp vui với bộ phim kinh dị tên "AfrAId".

AfrAIdkể về một phát minh trí tuệ nhân tạo mới có tên AIA. Curtis (John Cho) và gia đình mình là những người đầu tiên thử nghiệm thiết bị hỗ trợ thông minh do AIA này điều hành. Thoạt đầu, ngôi nhà anh trông hiện đại hơn hẳn khi được AI quản lý từ các camera cảm biến, điện thoại cá nhân và hầu hết các thiết bị công nghệ khác trong gia đình. Họ chỉ cần ngồi tại chỗ và đưa ra các yêu cầu bằng giọng nói mà không tốn nhiều công sức như trước.

Tuy nhiên, theo thời gian, thiết bị này dần không còn nghe lệnh gia chủ nữa. AIA không chỉ học hỏi thói quen và hành vi của gia đình, mà còn phát triển sự tự nhận thức của chính mình, âm thầm có những hành vi can thiệp một cách độc hại vào cuộc sống của mỗi thành viên trong gia đình.

AfrAId do Columbia Pictures và "gã khổng lồ kinh dị" Blumhouse Productions bắt tay sản xuất. Blumhouse là hãng đã tạo ra những dự án lớn nhất của thể loại này trong thập kỷ qua như Insidious, M3GAN (2022) và Get Out (2017) từng đoạt giải Oscar.

Tựa phim AfrAId được nhà sản xuất cách điệu khéo léo từ hai từ "Afraid" (sợ hãi) và "AI" để nói lên tinh thần tác phẩm ngay từ cái tên. Là "người một nhà" và khai thác cùng chủ đề vớiM3GAN, thế nên AfrAId được cho là sẽ tập trung vào việc khắc họa sự tự phát triển nhận thức và thù địch của AI, cũng như thẩm vấn bản chất ranh mãnh của công nghệ tiên tiến ở hiện tại và trong tương lai.

AfrAId do Chris Weitz, người từng tạo ra Rogue One, chấp bút biên kịch và đạo diễn. Phim được diễn chính bởi John Cho, nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn đã làm nên tên tuổi trong tựa phim đình đám Searching, cùng sự góp mặt của một số cái tên quen thuộc khác như Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, David Dastmalchian và Keith Carradine.

AfrAId dự kiến gia nhập đường đua phòng vé vào ngày 30/8/2024 tới.