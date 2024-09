Album Harlequin: Lady Gaga chiêu đãi người nghe bữa tiệc Jazz Pop đầy màu sắc

HHT - Album "Harlequin" được khán giả đánh giá đã thổi một hơi thở mới vào những bản nhạc Jazz kinh điển thông qua chất giọng nội lực đầy màu sắc của Lady Gaga.

Harlequin là album đồng hành cùng phim điện ảnh Joker: Folie à Deux sắp ra mắt do Lady Gaga thủ vai chính. Album được lấy cảm hứng từ nhân vật Harley Quinn thông qua góc nhìn của nữ ca sĩ.

Harlequin bao gồm 13 ca khúc mang đậm phong cách Jazz và văng vẳng âm hưởng Pop Rock. 11 tracks trong đó là những bản phối mới, được phát triển và viết thêm phần ca từ từ những tác phẩm kinh điển mà Tony Bennett, người cộng sự thân thiết của Lady Gaga, thường biểu diễn khi ông còn sống. Album này cũng có sự tham gia sáng tác của hôn phu của nữ ca sĩ - Michael Polansky.

Lady Gaga cho thấy tư duy xử lý linh hoạt, thành công truyền tải những cảm xúc rạng rỡ qua các ca khúc kinh điển như Good Morning, Get Happy, Close To You hay Gonna Build A Mountain. Các ca khúc đều được thu âm với phong cách sáng tạo và được hỗ trợ bởi một ban nhạc với cách sắp xếp âm nhạc tinh tế và đầy phức tạp. Giọng hát của nữ ca sĩ vẫn giữ lối quen thuộc trong các sản phẩm nhạc Jazz trước đây. Những ca khúc đem lại cảm giác như giọng ca Shallow đang biểu diễn trên sân khấu trong các buổi lưu diễn tại Las Vegas.

Oh, When The Saints là ca khúc đáng chú ý của lần trở lại này khi xuất hiện tiếng Guitar điện mang phong cách Rock của những năm 90. Giữa một album nhạc Jazz đầy bay bổng, Oh, When The Saints đưa người hâm mộ qua các thay đổi tiết tấu đầy kịch tính với phần sản xuất đầy lạ lùng khi để ban nhạc thỏa sức “phiêu” trong 30 giây cuối cùng. Đây là bài hát đã có sự khác biệt lớn nhất so với phiên bản gốc nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Harlequin chỉ có 2 ca khúc hoàn toàn mới và cả hai đều thành công trong việc tạo ra một âm điệu độc đáo. Folie à Deux là một bản Waltz nhẹ nhàng nhưng vẫn hòa hợp với phần còn lại của album. Ca khúc tuy đơn giản và chân thành nhưng lại đem đến sự ấn tượng mạnh mẽ với dàn hợp xướng nhấn mạnh vào phần cuối của các câu hát.

Bên cạnh Folie à Deux, Happy Mistake là sự kết hợp của các yếu tố từ sự nghiệp đa dạng của Lady Gaga để tạo nên một tác phẩm đáng nghe. Cảm xúc chân thực và giọng hát mộc mạc được Lady Gaga thể hiện trong Happy Mistake đã đưa bài hát vượt lên trên những yếu tố hào nhoáng khác trong Harlequin và tạo thành một bản Ballad thực sự xuất sắc trong bất kỳ bối cảnh nào. Happy Mistake khiến người hâm mộ liên tưởng đến một Lady Gaga quay trở lại từ album A Star Is Born (2018).

Nếu có một bài hát nào trong Harlequin hoàn toàn thể hiện khả năng cải biên của Lady Gaga thì đó chính là The Joker. Nữ ca sĩ đã biến bài hát này từ vở nhạc kịch The Roar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd (1964) thành một bài nhạc Rock thực thụ.

Cô mang đến tiếng guitar bùng nổ và tiếng trống dồn dập trong khi thét lên: “Tôi là một tên hề!”. The Joker là một cuộc cải biên điên cuồng của một bài kinh điển theo cách mà chỉ Lady Gaga mới có thể làm được.

“Harlequin là album nhằm tôn vinh sự phức tạp của Harley Quinn qua lăng kính của nhiều bài hát để chạm đến chiều sâu của nhân vật như một người phụ nữ đầy bóng tối, hỗn loạn, sức sống cùng với bản chất điên cuồng. Là một người phụ nữ, tôi chọn trở thành bất cứ ai và bất cứ điều gì tôi muốn vào bất kỳ thời điểm nào mặc cho tôi cảm thấy thế nào. Dù bạn muốn điều gì từ tôi, tôi sẽ luôn là chính mình.” - Lady Gaga chia sẻ về Harlequin.

Với Harlequin, Lady Gaga đã khám phá và kết hợp các âm hưởng cổ điển dưới góc nhìn hiện đại một cách hài hòa nhưng cũng đầy độc đáo. Album khẳng định rằng sự sáng tạo và tư duy âm nhạc của Lady Gaga không hề bị mất đi mà luôn được phát triển. Điều này càng khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi album phòng thu thứ 7 của cô vào tháng 2/2025.

“Nó sẽ hoàn toàn khác biệt với Chromatica và sẽ làm mờ ranh giới của nhạc Pop.” Lady Gaga chia sẻ về LG7.