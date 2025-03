Album "MAYHEM" - Lady Gaga: Sự hỗn loạn trong tình yêu và danh tiếng

HHT - Album "MAYHEM" là một bữa tiệc âm nhạc sôi động, gợi nhớ về những sản phẩm đầu tay của Lady Gaga. Album này cũng tái khẳng định vị trí của cái tên Lady Gaga trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Lady Gaga chính thức ra mắt album phòng thu thứ 8 mang tên MAYHEM. Trước đó, album đã thu hút sự chú ý với loạt đĩa đơn thành công như Die With A Smile và Abracadabra khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một màn trở lại bùng nổ.

Không ngoài dự đoán, MAYHEM đã nhanh chóng đạt hơn 40 triệu lượt nghe trên Spotify trong ngày đầu tiên và chạm nóc BXH Billboard 200 với 219 nghìn đơn vị. Đây cũng là album thứ 7 của Lady Gaga làm được điều này.

Khác với định hướng nhạc Jazz trong dự án Harlequin, MAYHEM bao gồm 14 ca khúc Pop táo bạo và độc lạ mang đậm dấu ấn Lady Gaga, gợi nhắc người nghe về những kỷ nguyên hoàng kim của cô với The Fame Monster hay Born This Way. Album khai thác chủ đề sự hỗn loạn của danh tiếng, vén màn bí mật sau ánh hào quang của ngôi sao hàng đầu Lady Gaga.

MAYHEM mở màn đầy cuốn hút với những bản Dance Pop sôi động như Abracadabra, Disease hay Garden of Eden đẩy cao sự kỳ vọng của khán giả với một Lady Gaga thời hoàng kim.

Ngay sau đó, Lady Gaga không ngừng làm người hâm mộ bất ngờ khi mang đến Perfect Celebrity - một ca khúc mang âm hưởng Rock đồng thời là điểm nhấn của album. Trên nền nhạc Electro Grunge hỗn loạn, Lady Gaga cất lên câu hát đầy thách thức: “Bạn thích việc ghét tôi! Tôi là người nổi tiếng hoàn hảo!”. Ca khúc này không chỉ thể hiện góc nhìn sắc bén về sự phù phiếm của Hollywood mà còn là lời tự sự của nữ ca sĩ về bản chất thật của bản thân trong thế giới đầy hào nhoáng.

Perfect Celebrity đặt nền móng để Gaga tiếp tục khai thác những góc khuất của danh tiếng. Ngay cả bìa album MAYHEM cũng phản ánh chủ đề này, với hình ảnh chân dung cô bị vỡ thành nhiều mảnh, tượng trưng cho các khía cạnh khác nhau trong con người Lady Gaga.

Những khía cạnh đó có thể là tình yêu đầy đam mê trong LoveDrug hay How Bad Do U Want Me hoặc nỗi mất mát và đau thương qua Vanish Into You và Don’t Call Tonight. Khi bước vào hành trình khám phá những khía cạnh khác nhau của Lady Gaga, người hâm mộ được đắm chìm trong một bữa tiệc nhạc Pop đầy bất ngờ và hỗn loạn. Nữ ca sĩ tận dụng những nhạc cụ với âm lượng tối đa tạo nên chất nhạc ồn ào đặc trưng nhưng cuốn hút, đậm chất Lady Gaga.

Ở gần cuối album, nhịp độ dần chậm lại, MAYHEM nhường chỗ cho những ca khúc mang sắc thái u tối hơn, điển hình như The Beast, nơi Gaga đối diện với những "con quái vật" bên trong tâm hồn mình trong không gian âm nhạc u ám và tĩnh lặng.

Cao trào cảm xúc của MAYHEM chạm đỉnh với bản Pop Ballad Blade Of Glass - một tuyệt tác lột tả sự mong manh nhưng bất diệt của tình yêu giữa những hỗn loạn với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ đầy ý nghĩa như một lời nhắn nhủ sâu sắc. Blade Of Glass nên là ca khúc để khép lại album thay vì bản hit Die With A Smile của nữ ca sĩ với Bruno Mars.

MAYHEM được nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao và không tiếc lời khen ngợi. Album nhận về điểm 8.0 từ trang đánh giá âm nhạc Pitchfork với lời khen có cánh: “Đây là một trong những tuyên ngôn mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của Lady Gaga. Dù đa dạng về phong cách, album vẫn giữ được một tầm nhìn rõ ràng: vừa cuốn hút vừa khắc nghiệt. Gần hai thập kỷ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp thu âm và nổi tiếng hơn bao giờ hết, cô vẫn đang đứng đúng nơi mình thuộc về”.

Theo đuổi chủ nghĩa tối đa, Lady Gaga đã thực hiện một cuộc tấn công âm nhạc đầy mạnh mẽ với MAYHEM. Dù táo bạo và đầy thách thức, album vẫn giữ trọn chất riêng của Lady Gaga - một nghệ sĩ không ngừng biến hóa nhưng luôn trung thành với bản sắc của mình. MAYHEM đã chứng minh rằng Lady Gaga vẫn ở đỉnh cao và tiếp tục để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.