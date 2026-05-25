Ẵm trọn cúp Vô địch giải bóng rổ ZIAJA 2026, dàn vận động viên trẻ nói gì?

HHTO - Khép lại Giải Bóng rổ Trẻ CUP ZIAJA 2025 - 2026 với cú đúp vô địch dành cho trường Vinschool Central Park, các vận động viên trẻ đã có những chia sẻ thực tế về trải nghiệm thi đấu và mục tiêu hướng tới chuyên nghiệp.

Ngày 24/5, các trận Siêu Cúp hai miền Nam - Bắc thuộc khuôn khổ Giải Bóng rổ Trẻ CUP ZIAJA 2025 - 2026 đã chính thức diễn ra, khép lại hơn một tháng tranh tài. Ở nội dung nam, đội Vinschool Central Park (TP.HCM) có màn đối đầu với Vinschool The Harmony (Hà Nội). Trong khi đó, ở nội dung nữ, đại diện đến từ TP.HCM cũng chạm trán với đội bóng rổ trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội).

Kết quả chung cuộc, đội THPT Vinschool Central Park đã hoàn tất cú đúp danh hiệu khi giành chiến thắng ở cả hai hạng mục nam và nữ. Tuy nhiên, sau lễ bế mạc, điều được các vận động viên trẻ nhắc đến không chỉ là kết quả chung cuộc, mà còn là những trải nghiệm tích lũy được sau hành trình thi đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, Đông Hải - thành viên đội nam đội Vinschool Central Park cho biết cảm xúc đáng nhớ nhất là cơ hội được thi đấu trong một giải có quy mô và giao lưu với những đội bóng mạnh đến từ khu vực khác. Nam sinh lớp 11 chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui khi được tham gia giải đấu lớn như vậy, đặc biệt là cơ hội gặp gỡ, thi đấu với các đại diện đến từ Hà Nội".

Không dừng lại ở phong trào học đường, Đông Hải cho biết bản thân đang hướng đến những mục tiêu dài hơi hơn: "Mình có định hướng theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp vì niềm đam mê với môn này rất lớn. Bản thân sẽ cố gắng tập luyện để có thể tham gia các giải đấu chuyên nghiệp trong tương lai".​

Cùng chung đội hình, Minh Khang - Vận động viên xuất sắc nhất giải (MVP) - nhìn lại hành trình vừa qua như một cột mốc đánh dấu nỗ lực của cả tập thể. Trải qua những phút thi đấu giằng co trên sân với đội bạn trong trận Siêu Cúp, Minh Khang cho biết toàn đội đã giữ được sự tập trung để hoàn thành mục tiêu. "Cả đội đã cố gắng rất nhiều trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực đó", Minh Khang chia sẻ.

Nói về chặng đường sắp tới, nam sinh giữ thái độ tích cực nhưng thực tế: "Nếu có cơ hội cũng như đủ may mắn, mình sẽ tiếp tục cố gắng để hướng tới những thành tích cao ở các giải tiếp theo và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam".

Nguyễn Huỳnh Phương Chi - Nguyễn Hoàng Minh Khang là MVP giải CUP ZIAJA 2025-2026.

Giải Bóng rổ Trẻ CUP ZIAJA hướng tới mục tiêu tạo sân chơi thể thao học đường, lan tỏa phong trào bóng rổ và thúc đẩy môi trường giao lưu cho học sinh THPT. Vòng đấu khu vực TP.HCM năm nay khởi tranh từ ngày 17/4, quy tụ 24 đội bóng nam và nữ với tổng cộng 48 trận đấu. Giải đấu có sự tham gia của nhiều đại diện nổi bật trong phong trào thể thao học đường như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Thượng Hiền...