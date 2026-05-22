VBA 2026 khai màn: Hanoi Buffaloes thắng lớn, bóng rổ Việt vào mùa giải mới đầy kỳ vọng

Tối 21/5, không khí tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh nóng hơn bao giờ hết khi Lễ khai mạc VBA 2026 chính thức diễn ra, đánh dấu mùa giải thứ 11 của Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam. Đông đảo khách mời, người hâm mộ cùng những màn trình diễn mãn nhãn đã biến ngày khai màn trở thành “bữa tiệc bóng rổ” đúng nghĩa dành cho cộng đồng yêu thể thao.

VBA 2026 mở màn bằng màn tái đấu đầy duyên nợ giữa hai đội từng gặp nhau ở trận chung kết mùa trước là Hanoi Buffaloes và Nha Trang Dolphins. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, Hanoi Buffaloes đã áp đảo đối thủ và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 116-92.

Hanoi Buffaloes thắng lớn trong ngày khai màn mùa giải mới. (Ảnh: Hanoi Buffaloes)

Sau hơn một thập kỷ phát triển, VBA không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp dành cho các vận động viên mà còn dần trở thành nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu bóng rổ. Bước sang mùa giải 2026, VBA mang theo chủ đề “Inspiring A New Generation - Nơi Tài Năng Vươn Tầm Huyền Thoại”, cho thấy định hướng đặt người trẻ và trải nghiệm người hâm mộ vào vị trí trung tâm.

Loạt cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Hên, HLV trưởng Harry Kewell của Hà Nội FC cũng tới dự và cổ vũ trong trận khai mạc mùa giải mới. (Ảnh: Hanoi Buffaloes)

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là chuỗi tuyển chọn tân binh Draft Combine Series 2026, khởi động từ cuối tháng 3. Đây được xem như “cánh cửa chuyên nghiệp” dành cho những tài năng bóng rổ trên khắp cả nước, giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu bài bản và rõ ràng hơn về lộ trình phát triển sự nghiệp.

Không dừng lại ở chuyên môn, VBA 2026 còn đẩy mạnh các hoạt động kết nối cộng đồng, phát triển nội dung theo xu hướng và nâng cấp trải nghiệm xem cho khán giả. Từ chất lượng phát sóng, các nội dung đồng hành cho tới yếu tố tương tác, mùa giải mới hứa hẹn sẽ khiến người hâm mộ cảm nhận bóng rổ gần gũi và “cuốn” hơn bao giờ hết.

Mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng với màn khai màn bùng nổ cả trên sân đấu lẫn khán đài, VBA 2026 đang cho thấy tham vọng tiếp tục đưa bóng rổ Việt Nam tiến gần hơn tới bản đồ bóng rổ khu vực.