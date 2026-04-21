Giải bóng rổ trẻ Cup Ziaja: Vận động viên cần gì để không "mất điểm" trên sân?

HHTO - Giải bóng rổ trẻ Cup Ziaja vừa khởi tranh tại TP.HCM, thu hút nhiều đội học sinh tham gia. Từ không khí thi đấu đến chia sẻ của trọng tài, câu chuyện không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách vận động viên trẻ chuẩn bị và tránh mất điểm.

Sau lễ khai mạc ngày 19/4, Giải Bóng rổ Trẻ - Cup Ziaja khu vực TP.HCM đã bước vào những trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Trong ngày đầu tiên, không khí tại sân thi đấu tiếp tục duy trì với nhịp độ nhanh, thu hút sự theo dõi của đông đảo học sinh và cổ động viên.

Không khí những trận đấu mở màn Cup Ziaja.

Giải đấu năm nay quy tụ 24 đội, gồm 16 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu theo thể thức 5x5. Các trận vòng bảng đang diễn ra trước khi bước vào các vòng loại trực tiếp trong thời gian tới.

Ở những trận đầu, yếu tố tinh thần thi đấu được thể hiện khá rõ. Thu Ngân, học sinh trường THPT Tây Thạnh, cho biết các đội nhập cuộc với sự hào hứng và tập trung. "Mọi người đều chơi hết mình. Ở ngoài sân cũng có thể thấy sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn dành cho các đội", Ngân chia sẻ, đồng thời nhìn nhận đây là cơ hội để học sinh được thi đấu và cọ xát.

Chung kết khu vực và bế mạc dự kiến diễn ra ngày 24/5.

Ở góc độ chuyên môn, Gia Hào - trọng tài bàn - chia sẻ về sự thay đổi của bóng rổ học đường trong những năm gần đây. Theo Gia Hào, thể chất của các vận động viên trẻ hiện nay có sự cải thiện rõ rệt so với giai đoạn năm 2020. "Các bạn cao hơn, nhanh hơn và đầu tư tập luyện bài bản hơn. Tư duy thi đấu trong trận cũng tốt hơn", Hào nói.

Trương Gia Hào cho biết những năm gần đây chất lượng các bạn trẻ được "update".

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đó, áp lực thi đấu vẫn là yếu tố khiến nhiều vận động viên trẻ mắc lỗi. Theo Gia Hào, một trong những lỗi phổ biến đến từ tâm lý khi bước vào trận đấu chính thức. "Khi nhịp trận đấu nhanh, các bạn dễ mắc những lỗi không đáng có nếu chưa chuẩn bị kỹ", anh nhận định.

Từ thực tế này, việc chuẩn bị trước giải - từ thể lực, chiến thuật đến tâm lý - trở thành yếu tố quan trọng không kém kỹ năng cá nhân. Đặc biệt với những bạn đầu tham gia thi đấu giải, khả năng thích nghi với nhịp độ trận đấu là thử thách lớn.