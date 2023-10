"Amber bản Việt" Hà Kino nói về mối quan hệ đặc biệt với học trò của Hương Giang

HHT - Liên tục xuất hiện thân mật cạnh nhau trong nhiều sự kiện, người mẫu Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh - team Hương Giang khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ "trên tình bạn".

Xuất hiện "kè kè" bên nhau trong đêm Chung kết The New Mentor 2023, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Loạt cử chỉ chăm sóc đặc biệt của Hà Kino dành cho học trò của team Hương Giang càng khiến dân tình đồn đoán cả hai đang trong mối quan hệ đặc biệt.

Tuy nhiên, Hà Kino đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định nữ người mẫu và Top 5 The New Mentor chỉ là bạn bè, đồng thời dành nhiều lời khen cho sự cố gắng của Thúy Quỳnh trong hành trình tại The New Mentor. Trước đêm Chung kết, Vũ Thúy Quỳnh cũng được Hà Kino training các kỹ năng cần thiết.

"Mọi người thắc mắc về "mối quan hệ" thì mình xin kể rằng Quỳnh là "học trò" thời vụ của mình được 1, 2 buổi trước Chung kết. Mình rất thương Quỳnh vì sự chịu khó, nỗ lực và nghiêm túc trong mọi việc đang làm. Đi tập chương trình cả ngày đêm về vẫn tập đến đau cả chân để tốt hơn mỗi ngày", nữ người mẫu viết.

Tại The New Mentor, Vũ Thúy Quỳnh xuất sắc có mặt trong Top 5 chung cuộc. Chân dài này chứng minh được sự biến hóa đa dạng trong lĩnh vực thời trang với kinh nghiệm nhiều năm trong các sân chơi về người mẫu lẫn hoa hậu.

Trong khi đó, Hà Kino gây tò mò khi xuất hiện tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Nữ người mẫu được ví như "Amber bản Việt" bởi phong cách phi giới tính. Cô cũng là thí sinh duy nhất trong dàn "Chị Đẹp" sở hữu màu sắc nghệ thuật đặc biệt từ ngoại hình đến tính cách. Thời gian qua, Hà Kino cũng tích cực tập luyện cho những phần trình diễn tại chương trình. Mối quan hệ thân thiết của nữ người mẫu với diễn viên Tú Vi và Hoa hậu H'Hen Niê khiến dân tình đồn đoán cả ba sẽ xuất hiện trong cùng một đội thi.