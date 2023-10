Bất chấp tranh cãi, Hồ Ngọc Hà là HLV duy nhất đạt thành tích này tại The New Mentor

HHT - Sau 9 tập "The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023", team HLV Hồ Ngọc Hà là đội duy nhất đạt được thành tích này tại chương trình đầy rẫy thị phi này.

Sau tập 9 The New Mentor, dàn "ngựa chiến" bước vào Chung kết của mỗi đội như sau: Thu Trang (team Lan Khuê), Kim Phương và Mai Ngô (team Thanh Hằng), Như Vân và Lâm Châu (team Hồ Ngọc Hà), Thúy Quỳnh, Trà My và Hương Giang (team Hương Giang). Hiện tại, team Lan Khuê chỉ còn duy nhất 1 thành viên trong khi đó Hương Giang là đội có nhiều chiến binh nhất tại vòng đấu cuối cùng.

Trong suốt 9 tập, đội Lan Khuê vẫn chưa giành được chiến thắng nào và Hồ Ngọc Hà là super mentor có nhiều chiến thắng nhất. Chia sẻ về thành tích này, Hồ Ngọc Hà khẳng định: "Đến chặng đua sát nút, đội tôi tiếp tục thắng, đúng với câu khi tôi trả lời lúc chương trình chưa diễn ra. Đó là phải chờ đến phút 89 mới biết được".

Là người trực tiếp hướng dẫn Như Vân - Lâm Châu tuy nhiên Hồ Ngọc Hà rất khôn khéo khi giữ thái độ trung lập để tránh bị "ghét lây". Nữ ca sĩ từ chối bênh vực Lâm Châu sau loạt tranh cãi "thái độ" tại The New Mentor. Chia sẻ với truyền thông, Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh bên cạnh hai thành viên đội mình, cô vẫn dành sự quan tâm và ghi nhận những nỗ lực của tất cả các thí sinh còn lại.

Nhận định về hai "gà chiến" trụ lại tới Chung kết, Hồ Ngọc Hà cho rằng Như Vân - Lâm Châu là hai màu sắc, hai độ tuổi, hai cá tính hoàn toàn khác nhau. “Rất khó để so sánh hai bạn. Khi các bạn lên sân khấu ở đêm Chung kết, chỉ có một khoảnh khắc diễn ra, bạn nào biết nắm bắt và tỏa sáng thì sẽ chiến thắng. Lúc đó không còn phụ thuộc vào tôi hay tôi không còn quyết định cảm xúc của các bạn mà chính là ở các bạn", Hồ Ngọc Hà khẳng định.