Amber tiết lộ lý do ngại ngùng khi hát "Dusk Till Dawn", có liên quan tới Chi Pu

HHT - Mới đây, Amber vừa đăng tải đoạn video quay lại khoảnh khắc Chi Pu "react" MV mới của mình mang tên "Dusk Till Dawn". Phản ứng đáng yêu của cặp đôi khi tương tác khiến fan của bộ đôi thích thú.

Đoạn video được Amber đăng tải trên trang cá nhân Instagram ghi lại khoảnh khắc Chi Pu "react" MV mới Dusk Till Dawn đang được lan truyền mạnh mẽ.

Cả hai tương tác rất vui vẻ với nhau thông qua cuộc gọi video. Chi Pu gây chú ý khi mặc chiếc áo ghi tên của Amber ở phía sau, cô tỏ ra hào hứng khi trò chuyện cùng người chị thân thiết trong Đạp Gió 2023.

Theo như Amber tiết lộ, Chi Pu chính là một trong những người đầu tiên được thưởng thức toàn bộ ca khúc này trước khi phát hành. Giọng ca Đóa hoa hồng khi nghe xong cũng gật gù tán dương sản phẩm âm nhạc mới của Amber.

Đáng chú ý, Amber từng tiết lộ câu hát "All I need is one night in your arms from dusk till dawn" (tất cả những gì em cần là nằm trong vòng tay anh từ hoàng hôn đến bình minh) trong ca khúc Dusk Till Dawn tại buổi trò chuyện trực tiếp trước thềm lên sóng chương trình Hương vị Trung Hoa.

Ngay sau đó, phản ứng bất ngờ cùng biểu cảm hài hước của Chi Pu đã khiến mọi người xung quanh phải bật cười.

Kể từ đây, mỗi khi trình diễn lại ca khúc này, Amber đều tỏ ra khá ngượng ngùng. Cô cũng chia sẻ đầy hài hước rằng vì Chi Pu mà mỗi khi hát Dusk Till Dawn mình luôn cảm thấy xấu hổ.

Có thể thấy, tình bạn đẹp giữa Amber và Chi Pu được bắt đầu kể từ khi tham gia Đạp Gió 2023, sau đó cả hai có nhiều cơ hội xuất hiện cùng nhau trong các chương trình lớn do đài Hồ Nam sản xuất. Bộ đôi ngày càng trở nên thân thiết hơn khi liên tục ủng hộ nhau trên hành trình phát triển sự nghiệp.