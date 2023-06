Ảnh hồ bơi của aespa tại Hội An: Winter lạc quẻ với bức ảnh "vô tri" khiến fan cười ngất

HHT - Loạt ảnh thả dáng bên bể bơi ở Hội An của aespa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Khuôn mặt và vóc dáng của các cô nàng cũng nhận về cơn mưa lời khen từ netizen.

Mới đây, aespa cùng nhiều sao Hàn như Taeyang (BIGBANG), BoA, KARD... đã có mặt tại Hội An, Việt Nam để biểu diễn tại nhạc hội Seen Festival 2023.

Các cô nàng nhà SM thường xuyên cập nhật các hoạt động của mình tại đất nước hình chữ S trên Instagram. Đại đa số tin tức về aespa luôn nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là loạt ảnh thả dáng tại một resort.

Là người "thả xích" đầu tiên, NingNing khiến người hâm mộ xuýt xoa không ngừng trước vóc dáng ngày càng thăng hạng. Giọng ca chính sinh năm 2002 diện bikini với những đường cắt xẻ táo bạo.

Nối tiếp em út, sáng ngày 18/6, Karina cũng tung những hình ảnh thả dáng ở hồ bơi. Dù luôn được khen ngợi vì hình thể cực phẩm, khuôn mặt AI, trưởng nhóm aespa vẫn khiến fan phải trầm trồ không ngớt vì sắc vóc của mình.

Tuy muộn hơn 2 thành viên cùng nhóm, nhưng sau khi hoàn thành buổi diễn, Winter cũng đã kịp "xả ảnh" gây thương nhớ của mình. Riêng Giselle, do vừa khỏi bệnh nên có lẽ cô nàng không cùng tận hưởng tại hồ bơi với hội chị em.

Góp mặt tại Seen Festival 2023, nhóm nữ nhà SM đã chiêu đãi người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc "cháy hết nấc". Khả năng hát live cũng như trình diễn của các cô gái được fan Việt và nhiều người tham gia nhạc hội khác khen hết lời.

aespa biểu diễn liên tục 6 ca khúc từ khi debut tới mới nhất, gồm: Black Mamba, Next Level, Welcome To My World, Thirsty, Life's Too Short và Spicy.

Tại buổi diễn, Winter đã hứa "Hãy gặp nhau nhiều hơn nhé. Chúng mình sẽ thường xuyên đến Việt Nam ạ!”. Điều này nhen nhóm trong người hâm mộ, rằng ở tương lai không xa, aespa sẽ lại có cơ hội đến Việt Nam cho nhiều dự án thú vị khác.