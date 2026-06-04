"Anh tài" Neko Lê nhận về nhiều ý kiến trái chiều trước thềm ATVNCG 2026

HHTO - Một đoạn clip tổng duyệt của Neko Lê bất ngờ viral trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về khả năng trình diễn của anh. Sự trở lại của nam nghệ sĩ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vì thế cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 công bố Neko Lê là một trong những Anh Tài mùa đầu trở lại với "niên khóa 26". Sau một đoạn video tổng duyệt của anh bất ngờ viral trên mạng xã hội, netizen chia thành nhiều luồng ý kiến.

Trong video, Neko Lê diện trang phục đời thường thoải mái, vừa hát vừa tập vũ đạo cho ca khúc Yêu Em Dại Khờ cùng dàn vũ công. Khán giả tập trung bàn luận về khả năng hát live và phong độ trình diễn của nam nghệ sĩ.

Video: @rus.inhernaturalhabitat



Phần rehearsal và bình luận của nam đạo diễn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV.

Nhiều ý kiến cho rằng phần thể hiện của Neko Lê chưa thực sự thuyết phục. Một số khán giả nhận xét, anh lộ rõ điểm yếu về thanh nhạc với những đoạn chênh phô, hụt hơi và chưa bắt nhịp ổn định. Không ít bình luận cũng cho rằng phong thái sân khấu của nam đạo diễn hiện vẫn thiên về "mảng miếng", tạo không khí giải trí nhiều hơn là một màn trình diễn âm nhạc có độ hoàn thiện cao. Chính vì vậy, khi thông tin Neko Lê trở lại ATVNCG 2026 được công bố, một bộ phận khán giả bày tỏ sự hoài nghi.

Khi tranh cãi lan rộng, Neko Lê đã trực tiếp lên tiếng dưới phần bình luận. Anh giải thích đây chỉ là buổi tổng duyệt nhằm kiểm tra âm thanh và mặt sân khấu, chưa phải tiết mục chính thức. Nam nghệ sĩ cũng cho biết micro lúc đó chưa được căn chỉnh và mong khán giả không dùng những lời lẽ nặng nề để đánh giá. Dù vậy, việc bình luận này nhanh chóng biến mất sau đó càng khiến tranh luận bùng lên.

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Neko Lê và cho rằng cộng đồng mạng đang quá khắt khe với một phần tổng duyệt chưa hoàn chỉnh. Theo nhiều người, việc xảy ra lỗi trong lúc tổng duyệt là điều bình thường với bất kỳ nghệ sĩ nào. Hơn nữa, xuất phát điểm của Neko Lê vốn là đạo diễn, rapper và nhà sáng tạo nội dung chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp, vì vậy việc đặt tiêu chuẩn vocal quá cao cho một buổi thử sân khấu là chưa thực sự công bằng.

Neko Lê tên thật là Lê Trường Sơn, sinh năm 1990, anh được biết đến qua nhiều vai trò như vũ công, đạo diễn, rapper trước khi trở thành một trong những gương mặt gây chú ý tại ATVNCG 2024. Chính chương trình này đã giúp Neko Lê có thêm lượng người hâm mộ lớn, đồng thời mở ra cơ hội để anh theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau hiệu ứng từ ATVNCG 2024, nam nghệ sĩ liên tục phát hành các sản phẩm cá nhân như Cứ Để Anh, Liều Thuốc Cho Chúng Ta... với hình ảnh được đầu tư bài bản hơn. Tuy nhiên, những sản phẩm này cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Neko Lê có thế mạnh về câu chuyện, hình ảnh và khả năng tạo năng lượng sân khấu, nhưng kỹ năng hát live và trình diễn vẫn cần thêm thời gian để trau dồi nếu muốn đi đường dài với âm nhạc.

Theo đa số khán giả, nam nghệ sĩ vẫn thể hiện sự cố gắng về mảng thanh nhạc và vũ đạo qua từng sân khấu. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, không thể khó phủ nhận rằng Neko Lê là một trong những Anh tài tạo được màu sắc riêng ở mùa đầu tiên. Dù không sở hữu giọng hát hay khả năng trình diễn quá nổi bật, giọng ca Si lại có khả năng khuấy động không khí và mang đến nguồn năng lượng gần gũi, giải trí đúng tinh thần một chương trình thực tế. Với nhiều khán giả, đây cũng là lý do khiến anh tiếp tục được mong chờ ở ATVNCG 2026.

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