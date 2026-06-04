Tinh Hà Say Hi: Tin đồn luật chơi thay đổi, các đội lộ diện sau ghi hình Live Stage 1

HHTO - Sau khi tham gia buổi ghi hình Live Stage 1 của Tinh Hà “Say Hi” ngày 3/6, nhiều khán giả đã chia sẻ những cảm nhận đầu tiên cũng như tiết lộ một số chi tiết đáng chú ý liên quan đến luật chơi và các tiết mục biểu diễn. Những thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Dựa vào sự xuất hiện theo nhóm của các nghệ sĩ cũng như xác nhận của những khán giả tham gia buổi ghi hình, đội hình chia nhóm được cho là theo đúng các nhóm nghệ sĩ được công bố lần lượt trên fanpage Tinh Hà "Say Hi".

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả của Tinh Hà "Say Hi" là luật chơi mới của chương trình. Theo chia sẻ từ một số khán giả có mặt tại trường quay, so với phiên bản Anh Trai "Say Hi", luật chơi Tinh Hà "Say Hi" được đánh giá là khá phức tạp và khó hiểu. Thậm chí, có khán giả còn so sánh luật chơi của chương trình với... môn Triết học vì độ rắc rối và khó nắm bắt.

Tinh Hà "Say Hi" được giới thiệu tại Concert ATSH 2024 D-9.

Nếu luật chơi khiến nhiều người "xoắn não" thì những màn trình diễn đầu tiên lại nhận được nhiều lời khen ngợi về chất lượng âm nhạc, trình diễn cũng như sự đầu tư set quay. Nhiều khán giả chia sẻ cảm nhận ban đầu về màu sắc âm nhạc của từng đội. Theo đó, đội của Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei và CoolKid được nhiều khán giả nhận xét là sở hữu những ca từ giàu cảm xúc, dễ khiến người nghe "lụi tim".

Trong khi đó, đội của JSOL, HURRYKNG, CONGB và Vương Bình lại được nhận xét mang đậm tinh thần của một nhóm nhạc K-Pop với màu sắc trẻ trung và sôi động. Đội của Wren Evans, CAPTAIN BOY, Thể Thiên và IVAN được đánh giá sở hữu màu sắc âm nhạc bắt tai, hiện đại và hứa hẹn sẽ thành hit.

Fan đón CONGB "tan làm" lúc 3 giờ sáng sau ngày đầu tiên ghi hình Tinh Hà "Say Hi". Nguồn: @congb.verse_

Ngoài những tiết mục biểu diễn, công tác tổ chức ghi hình cũng trở thành đề tài được nhiều khán giả nhắc đến. Theo một số chia sẻ, chương trình đã triển khai ghi hình tại hai phim trường khác nhau. Điều này khiến cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ phải di chuyển giữa các phim trường, gây không ít bất tiện trong điều kiện thời tiết mưa gió.

DANG HONG HAI xuất hiện rạng rỡ sau buổi ghi hình. Nguồn: @allfordanghonghai

Tuy nhiên, việc một số thông tin quá chi tiết bị tiết lộ ngay sau buổi ghi hình cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự không đồng tình khi nhiều người tham gia ghi hình liên tục tiết lộ các nội dung quá cụ thể, có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng và trải nghiệm của khán giả truyền hình và làm giảm đi yếu tố bất ngờ.

Dù những thông tin hiện tại chủ yếu xuất phát từ khán giả tham gia ghi hình nhưng cũng đủ để sự tò mò dành cho Tinh Hà “Say Hi” ngày càng gia tăng trước khi chương trình chính thức lên sóng. Sau những phản hồi tích cực từ khán giả tại trường quay, nhiều người cũng đang nóng lòng chờ xem các nghệ sĩ sẽ mang đến bất ngờ gì trong Live Stage 1.