Anh trai buitruonglinh làm Live Concert đầu tiên, team nhà Hẻm sẽ tái hợp?

Sau khi trở thành Á quân Anh Trai "Say Hi" 2025, buitruonglinh nhận được sự chú ý lớn của khán giả như một trong những gương mặt bứt phá nhất của năm 2025. Giờ đây, sao nam 9X đã chính thức công bố dự án trọng điểm của mình trong năm mới 2026 - Live Concert đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi Từng Ngày.

Anh trai buitruonglinh đã đăng tải poster chính thức của sự kiện Live Concert Từng Ngày, xác nhận sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tới tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đây được xem là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của anh chàng sau album phòng thu Từng Ngày Như Mãi Mãi, cũng như khoảng thời gian tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vừa qua.

Poster công bố Live Concert Từng Ngày của buitruonglinh.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự háo hức đối với Live Concert của buitruonglinh, cũng như xúc động vì nam ca sĩ đang có những "quả ngọt" đầu tiên. Đồng thời, khán giả cũng hy vọng đêm diễn sẽ thành công để buitruonglinh tổ chức thêm các Day 2, Day 3... tại Hà Nội và những thành phố khác. Bên cạnh đó, một số đồng nghiệp như Anh tài Trọng Hiếu, nam ca sĩ 14 Casper... cũng vào chúc mừng anh chàng.

14 Casper, Trọng Hiếu... chúc mừng buitruonglinh.

Chưa kể, một số bình luận còn mong chờ Team Hẻm (Hermosa) sẽ có màn tái hợp thú vị, độc đáo trên sân khấu concert của buitruonglinh. Đây sẽ là dịp để "anh cả" ghi dấu những kỷ niệm tươi đẹp khác cùng các cậu em của mình, đồng thời cho thấy hình ảnh tình bạn ý nghĩa bước ra từ chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025.

Team Hermosa có những cột mốc ấn tượng trong năm 2026.

Hiện tại, nhóm Hermosa đều đang có những dự định riêng ấn tượng. Ngoài buitruonglinh với Live Concert, còn có CONGB, Mason Nguyễn và Sơn.K gây chú ý với fan meeting dành cho người hâm mộ của mình. Còn với TEZ, anh gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc nằm trong EP Kỷ vừa ra mắt vào đầu năm qua.