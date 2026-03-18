Concert ATSH D-9 ấn định lịch diễn tại TP.HCM, team "bám rào" cần chú ý điều này

HHTO - Concert Anh Trai "Say Hi" D-9 sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tới tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM). Sơ đồ vé có gì thay đổi so với các đêm trước?

Tại buổi gặp gỡ người hâm mộ vào ngày 17/3 vừa qua, Ban tổ chức Anh Trai "Say Hi" xác nhận concert Anh Trai "Say Hi" 2024 D-9 - dành cho dàn "Anh trai" mùa 1 - sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tại TP.HCM khiến đông đảo HiMom/HiDad phấn khích. Mới đây, BTC cũng chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi, quyền lợi đi kèm dành cho khán giả.

Theo kế hoạch, thời gian mở bán vé được chia thành hai đợt: Pre-sale từ 08:00 và General sale từ 15:00 ngày 19/3/2026. Trong đó, với những mã code ưu đãi dành cho đợt mở bán vé đã được "tung" ra trước đó vào ngày 17/3, BTC cho biết phần hướng dẫn chi tiết về cách thức sử dụng sẽ được cập nhật trước thời điểm mở bán chính thức.

Với tọa độ đặt tại Khu đô thị Vạn Phúc City, khu vực sân khấu - khán đài lần này có phần tương đồng với những đêm concert trước. Với khu vực đứng, khán giả có thể chi từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng để giữ một vị trí "quẩy mệt nghỉ" cùng dàn nghệ sĩ. Trong khi đó, mỗi vé ở khu vực ngồi có giá từ 1,2 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Sơ đồ chỗ ngồi và quyền lợi dành cho khán giả.

Đáng chú ý, đơn vị phân phối vé Ticket Box còn gửi đến fan một điểm mới cho lần "chốt đơn" này: "Có một điểm mới đáng chú ý là hạng đứng GA - Fanzone có số thứ tự, tiến hành mua sớm sẽ được xếp hàng sớm!".

Đơn vị bán vé nhấn mạnh điểm cần lưu ý cho hội "bám rào".

Giải đáp cho hình thức giữ chỗ mới, nhiều tín đồ "đu concert" cho biết điều này áp dụng khi xếp hàng check-in vào cổng ngày diễn ra sự kiện. Tại đó, tùy theo sự sắp xếp của BTC mà sẽ có từng nhóm khán giả đứng theo số thứ tự đã mua vé cùng vào cổng. Sau đó, khi qua khỏi cổng, "hiệu lực" của quyền lợi này sẽ kết thúc, mọi người có thể "xách dép chạy tới chỗ mình muốn đứng". Một bạn chia sẻ: "Số đó chỉ để tránh phải camp sớm thôi. Ý là có số nhỏ thì được xếp trước check-in trước này kia, tới cái khúc chạy thì lại như bình thường thôi. Vào sân trước thì có chỗ có rào đẹp".