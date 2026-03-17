Concert Anh Trai Say Hi 2025: Bảo Thy chiếm spotlight, liệu có tham gia Em Xinh?

HHTO - Trong tiết mục Make Up trình diễn cùng dàn "Anh trai" Dillan, buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Ryn Lee, nữ ca sĩ khách mời Bảo Thy chiếm trọn spotlight, nhiều khán giả gật gù cho rằng "Đây mới chuẩn vibe Em Xinh này".

Tối 16/3, đêm concert Anh Trai Say Hi 2025 D-2 diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã chiêu đãi hàng chục ngàn Hi Huynh - Hi Đệ (fan chương trình) với nhiều tiết mục đặc sắc. Lan tỏa sức nóng từ "hiện trường", nhiều khoảnh khắc hài hước, dễ thương của dàn nghệ sĩ được fan truyền tay nhau, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đó là những đoạn clip trong phần dance battle, tương tác ngọt lịm tim của CONGB - Mason Nguyễn, "tiểu phẩm" tình thương mến thương của Dillan - Vương Bình hay cú ngã điện ảnh của buitruonglinh.

Khán giả Hà Nội đã có một đêm nhạc bùng nổ cùng 28 Anh trai.

Đáng chú ý, sự tham gia của dàn khách mời nữ bước ra từ Em Xinh "Say Hi" như MaiQuinn, Muộii, Yeolan trong tiết mục "Vũ Trụ Song Tấu", Lamoon với Sớm Muộn Thì, 52Hz với Em Đã Chờ Anh Bao Lâu cũng khiến mạng xã hội cực "ồn".

Dàn "Em xinh" đổ bộ concert với phong cách đậm chất Rock Thiệp Hồng﻿.

Ngoài ra, một nữ khách mời không phải là "Em xinh" nhưng đồng hành cùng dàn "Anh trai" Dillan, buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Ryn Lee trong tiết mục Make Up là Bảo Thy nhanh chóng chiếm trọn spotlight.

Xuất hiện trên màn hình LED với visual "nét căng", "công chúa bong bóng" gây ấn tượng với nhan sắc "bị thời gian bỏ quên". Nhiều netizen "đứng ngồi không yên" khi Bảo Thy chọn kiểu tóc uốn xoăn lọn lớn cách đều, tạo độ phồng to giúp cô toát lên thần thái cá tính, phóng khoáng. "Chị Thy đẹp như nữ thần vậy, quá mê", "Tưởng quay lại thời 9X không đó. Chị trẻ mãi luôn í", "Chị để tóc như này trẻ lắm luôn",... - khán giả khen ngợi nhan sắc trẻ trung của Bảo Thy. Về chuyên môn, nữ ca sĩ khoe trọn chất giọng ngọt ngào, trong trẻo cùng vũ đạo cuốn hút, với những cú lắc hông khiến fan chao đảo.

Visual sáng trưng hút mọi ánh nhìn của Bảo Thy trên sân khấu concert ATSH.

Đặc biệt, với hiệu ứng tích cực khi đồng hành cùng Anh Trai "Say Hi" 2025, người hâm mộ còn tích cực "manifest" chủ nhân hit Một Chút Quên Anh Thôi sẽ chính thức gia nhập vào đại gia đình Say Hi, trở thành một trong những "Em xinh" của mùa 2. Một khán giả bình luận: "Đây mới chuẩn vibe em xinh này".



Nổi tiếng từ năm 2006 qua cuộc thi Miss Audition, đến nay vừa tròn 2 thập kỷ, Bảo Thy được công chúng biết đến trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Hình tượng "công chúa nhạc Teen" của Bảo Thy gắn liền với hàng trăm ca khúc đình đám như Công Chúa Bong Bóng, Sorry, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Ngọn Đồi Chong Chóng,...

Những năm qua, Bảo Thy dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ, chăm sóc nhóc tì gần 5 tuổi. Hiện tai, giọng ca sinh năm 1988 đang rục rịch quay trở lại đường đua âm nhạc với dự án Ai Thắng Ai Thua.