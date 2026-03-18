Sau "Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ", Ngọc Trinh không còn đi tìm ngoại hình hoàn hảo?

HHTO - Cũng thuộc dòng phim kinh dị, nhưng Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đã khéo léo chọn một lối đi riêng khi khai thác những cơn ác mộng phía sau chuyện làm đẹp.

Poster đầu tiên của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đã tung ra hình ảnh ở góc chụp ngược của Ngọc Trinh với đôi mắt ướt lệ, biểu cảm sợ hãi khi đang nằm trên giường phẫu thuật và bị một chiếc dao mổ kề sát khuôn mặt, gợi mở những nỗi ám ảnh kinh dị gắn liền với chuyện chỉnh sửa sắc đẹp.

Kịch bản phim có đề tài khá lạ.

Đoạn phim firstlook Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ cũng bao phủ bởi bóng tối, nhấn vào chi tiết nữ chính Ngọc Trinh liên tục bị một thế lực bí ẩn đeo bám và hù dọa. Không còn vẻ ngoài điệu đà như thường thấy, Ngọc Trinh gây tò mò với gương mặt lúc dính máu, khi thảng thốt, lúc hoảng sợ. Bản thân nữ diễn viên thừa nhận vẫn thấy rợn người khi xem firstlook, bởi nhân vật của cô sẽ là ‘con mồi’ cho những thế lực hắc ám và phải tự tìm cách sinh tồn qua cả những hoàn cảnh chưa bao giờ nghĩ tới.

Là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Ngọc Trinh hiểu áp lực về ngoại hình hoàn hảo. Còn kịch bản Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ lại đặt ra câu hỏi: Khi con người quá ám ảnh với vẻ đẹp thì điều gì sẽ xảy ra. Lần trở lại này, nữ diễn viên hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy Ngọc Trinh trưởng thành hơn trong diễn xuất với kiểu nhân vật có nỗi sợ, có những góc tối mà trước đây cô chưa từng thể hiện trên màn ảnh.

Ngọc Trinh đặt nhiều hy vọng cho vai diễn này.

Lý giải về việc mời Ngọc Trinh đóng vai chính trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng quan niệm một cô gái xinh đẹp sẽ dễ tạo cảm giác mỏng manh yếu đuối trước những yếu tố hay thế lực kinh dị, khiến khán giả lo lắng cho nhân vật hơn. Nhất là với một bộ phim về nỗi sợ xoay quanh sắc đẹp, sự góp mặt của Ngọc Trinh càng thêm hợp lý.