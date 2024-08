Anh trai Tăng Phúc: “S.T làm mọi thứ để từng anh em của team được tỏa sáng”

HHT - Xuyên suốt các vòng thi, Dương Domic duy trì phong độ thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, vào các thời điểm "then chốt" của Anh Trai "Say Hi", sao nam 2K mất đi thiện cảm trong mắt khán giả vì những lùm xùm đáng tiếc.