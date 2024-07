Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Sắc vóc cuốn hút của nhóm Nam Thần Rực Lửa

HHT - Nhóm "Nam thần Rực lửa" trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" gây sốt nhờ kỹ năng sân khấu ấn tượng. Kay Trần, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven là 3 sao nam quen mặt với khán giả Việt, duy trì phong độ trình diễn cuốn hút. "Anh tài" Kiên Ứng trở thành ẩn số thú vị, được netizen truy lùng "in-tư" sau khi tập 1 lên sóng.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng tập đầu tiên vào tối 29/6, nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Khán giả trầm trồ với phần trình diễn ca khúc Nước Hoa đầy cuốn hút của nhóm Nam thần Rực lửa. Đội hình quy tụ 4 "anh tài" trẻ trung nhất trong 3 nhóm trình diễn ở tập 1 bao gồm: Soobin Hoàng Sơn, Kay Trần, Cường Seven, Kiên Ứng.

Soobin Hoàng Sơn

Soobin Hoàng Sơn gây sốt trong tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhờ phần trình diễn solo ca khúc Giá Như. Mỹ nam sinh năm 1992 sở hữu diện mạo điển trai, giọng hát đầy cảm xúc cùng phần thể hiện vũ đạo mượt mà. Soobin Hoàng Sơn không khiến khán giả ngạc nhiên khi nhận được điểm bình chọn cá nhân cao nhất nhóm.

"Anh tài" Soobin Hoàng Sơn là tên tuổi được khán giả trông đợi tại show truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Mỹ nam 9X là ca/nhạc sĩ đa tài của làng giải trí Việt. Anh từng được mệnh danh là "Hoàng tử Ballad" sau thành công của loạt ca khúc Phía Sau Một Cô Gái, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Xin Đừng Lặng Im, Nếu Ngày Ấy... Vài năm gần đây, sao nam 9X thử sức biến hóa với nhiều phong cách âm nhạc hơn. Ngày 25/6 vừa qua, Soobin Hoàng Sơn đã cho ra mắt album đầu tay Bật Nó Lên sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Kay Trần

"Theo sát nút" Soobin Hoàng Sơn, "anh tài" Kay Trần giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng điểm số cá nhân nhóm Nam thần Rực lửa. Nam nghệ sỹ chiêu đãi khán giả phần trình diễn Đường Vào Tim Em. Netizen hết lời khen ngợi khả năng làm chủ sân khấu, khoe giọng hát cùng vũ đạo ấn tượng của nam rapper.

Kay Trần là nam nghệ sỹ đa tài của làng giải trí Việt. Sao nam sinh năm 1994 nhận được sự chú ý nhờ loạt ca khúc Ý Em Sao, Chuyện Tình Tôi, Tết Đong Đầy, Phía Sau Em... Sao nam từng được kỳ vọng sẽ bứt phá sau trở thành "gà cưng" của Sơn Tùng M-TP vào năm 2020. Tháng 9/2022, Kay Trần rời công ty M-TP Entertainment sau 2 năm không có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật.

Kể từ đó tới nay, Kay Trần cho ra mắt một số dự án âm nhạc GAK, U Mê Em, Love Like That, Từng Lời Anh Chôn Dấu nhưng không đạt được thành tích ấn tượng.

Cường Seven

Sao nam xếp ở vị trí thứ 3 trong nhóm là Cường Seven. Nam nghệ sỹ 35 tuổi gây ấn tượng khi thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo cùng nhạc cụ trong phần trình diễn ca khúc Quên Lối Về.

Cường Seven là sao nam đa tài của làng giải trí Việt. Anh sinh năm 1989, từng là hotboy nổi tiếng Hà thành, bắt đầu sự nghiệp với vai trò là vũ công. Cường Seven lấn sân ca hát vào năm 2011, nhanh chóng sở hữu hit đầu tay Beautiful Girl. Sau đó, Cường Seven tích cực cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc You and I, Put Your Hands Up, Make U Mine, Đêm, Em Là Ai... Album đầu tay Count to 7 được ra mắt vào năm 2022, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát của nam nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, anh còn được biết đến qua vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Lôi Báo, Truy Sát, Người Bất Tử, Yolo...

Năm 2023, Cường Seven kết hôn cùng Vũ Ngọc Anh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, Top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cặp đôi nên duyên sau khi tham gia dự án phim Lôi Báo vào năm 2017, hẹn hò 7 năm trước khi "về chung nhà".

Kiên Ứng

Kiên Ứng được đánh giá là ẩn số thú vị của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. "Anh tài" khiến khán giả bất ngờ trong phần trình diễn ca khúc Diamond ở tập 1, gây ấn tượng với chất giọng trầm, phần lời rap cuốn hút cùng khả năng vũ đạo, chơi nhạc cụ. Trong lần đầu trình diễn trên sân khấu, Kiên Ứng thể hiện phong thái tự tin, đầy cuốn hút.

Kiên Ứng chia sẻ anh được tiếp xúc với nghệ thuật từ bé, từng theo học Khoa quay phim truyền hình tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, bắt đầu "bén duyên" trở thành đạo diễn video ca nhạc từ năm 2009. Nam đạo diễn sinh năm 1992 là người sáng lập Film55 Productions, đứng sau hàng loạt MV đình đám Thật Bất Ngờ (Trúc Nhân), Có Ai Thương Em Như Anh (Tóc Tiên), Talk To Me (Chi Pu), Em Không Thể (Tiên Tiên)...

Kiên Ứng lập gia đình sớm vào năm 25 tuổi. Anh chàng kết hôn cùng vợ là Mạc Thanh Huyền, hơn anh 5 tuổi. Cả hai cho biết gặp nhau trong một buổi quay MV và phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sau khoảng 10 năm bên nhau, cặp đôi đã có hai con, duy trì tình cảm hạnh phúc.