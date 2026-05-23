"Hotboy Người Nhện" Neyun - bạn trai Á hậu Quỳnh Anh thi The Face Vietnam 2026

HHTO - Nam thí sinh đầu tiên xác nhận ghi danh The Face Vietnam 2026 chỉ cao 1m63, từng gây xôn xao một thời với loạt clip "biến hình" Người Nhện hơn 67 triệu lượt xem.

Sau ba năm vắng bóng, The Face Vietnam chính thức tái khởi động. Danh tính dàn thí sinh mùa giải 2026 vừa được tiết lộ đã thu hút thảo luận lớn từ cộng đồng mạng. Neyun, tên thật là Bùi Mạnh Nguyên là cái tên đầu tiên xác nhận ghi danh.

Mỹ nam sinh năm 1998 thuộc thế hệ creator creator (nhà sáng tạo nội dung) "bùng nổ" trong giai đoạn giãn cách vì đại dịch COVID-19. Anh bắt đầu được biết đến từ khoảng năm 2022 nhờ loạt video “biến hình” bắt trend nhanh trên TikTok.

Trong đó, tuyến nội dung hóa thân thành Người Nhện tạo hiệu ứng viral mạnh mẽ nhất, hút hơn 67 triệu lượt xem. Từ cú hích này, kênh TikTok của Neyun tăng trưởng nhanh chóng, hiện chạm mốc 1,4 triệu người theo dõi cùng gần 50 triệu lượt "thả tim".

Sức ảnh hưởng từ mạng xã hội giúp Neyun được mời đi dự sự kiện thương hiệu, chụp hình lookbook, tạp chí. Hotboy người Sơn La cũng từng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh.

Tháng 10/2025, nam TikToker công khai hẹn hò Á hậu Quỳnh Anh sau thời gian dài để lộ nhiều hint thân thiết. Cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các khung hình đời thường, đi thảm đỏ sự kiện.

Điều khiến cặp đôi hút thảo luận lớn trên mạng xã hội còn đến từ sự chênh lệch chiều cao khá đặc biệt. Neyun cao khoảng 1m63, trong khi Á hậu Quỳnh Anh sở hữu chiều cao nổi bật 1m73. Sự khác biệt này kéo theo không ít bình luận miệt thị ngoại hình nhắm vào nam TikToker.

Trước những tranh cãi, Neyun không né tránh mà chọn cách đáp trả nhẹ nhàng nhưng khéo léo. Nàng hậu cũng có động thái lên tiếng bảo vệ bạn trai. Phản ứng văn minh, "không ngại va chạm" của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Việc ghi danh The Face Vietnam được xem là thử thách táo bạo nhất từ trước tới nay của nam TikToker . Đây là cuộc thi đòi hỏi không chỉ ngoại hình mà còn cả kỹ năng trình diễn, tư duy hình ảnh, áp lực cạnh tranh trực tiếp giữa các thí sinh. Neyun sẽ phải đối mặt trực tiếp với những tranh luận xoay quanh chiều cao và năng lực trong môi trường chuyên nghiệp.

Trong nội dung giới thiệu bản thân, Neyun gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về mặc cảm ngoại hình của mình:​

“Tôi luôn tự ti về chiều cao của mình nhưng tôi tin rằng với kinh nghiệm, trải nghiệm và khả năng sáng tạo, The Face Vietnam năm nay sẽ là sân chơi để tôi phá bỏ mọi rào cản và tự tin thể hiện bản thân.”

Thông tin về việc ghi danh của nam TikToker gây ra các luồng ý kiến tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng TikToker thường chỉ mạnh về khoản "bắt trend" giải trí khó đáp ứng tiêu chí khắt khe của cuộc thi. Chiều cao khiêm tốn tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi, thậm chí có ý kiến nhận định Neyun được lựa chọn chủ yếu để tăng độ thảo luận cho gameshow.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả "đặt ngôi sao hy vọng" rằng Neyun có thể trở thành nhân tố bứt phá của mùa giải. Nam TikToker sở hữu gương mặt sáng, hình thể săn chắc và khả năng biểu cảm tốt trước ống kính. Trước The Face, anh từng thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang ấn tượng.

​

​