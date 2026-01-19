Anime bùng nổ hơn cả Jujustu Kaisen đầu năm 2026, lập kỷ lục mọi thời đại

HHTO - Mùa 2 của Pháp Sư Tiễn Táng đã phá kỷ lục do chính mình lập ra khi lên sóng dịp đầu năm 2026 này.

Bắt đầu lên sóng từ 16/1 vừa qua, Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 đánh dấu sự trở lại của một trong những anime huyền ảo được đánh giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dự án tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, đặc biệt khi ra mắt cùng lúc với những tên tuổi hàng đầu như Jujutsu Kaisen mùa 3.

Chỉ với tập đầu tiên, Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 đã lập kỷ lục về điểm số trên nền tảng MyAnimeList, được chấm cao nhất mọi thời đại về anime trên nền tảng này. Phim ghi nhận đánh giá tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, được công nhận là một trong những anime xuất sắc nhất mọi thời đại. Trên IMDb, phim mở đầu với điểm 9/10 với tỉ lệ điểm 10 chiếm đông đảo.

Trong các cuộc bình chọn trước đó, Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 đã vượt qua đối thủ lớn Jujutsu Kaisen mùa 3 và Oshi no Ko mùa 3 để đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng được mong chờ nhất dịp đầu năm 2026, theo kết quả bình chọn từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 được chấm điểm cao nhất mọi thời đại trên MyAnimeList.

Phim mở đầu với điểm 9 trên IMDb.

Tập 1 được các nhà phê bình và khán giả toàn cầu đánh giá cao, với chất lượng hình ảnh bắt mắt và cách kể chuyện tinh tế. Pháp Sư Tiễn Táng năm 2026 vẫn giữ được phong cách hoạt họa mượt mà, sự phối cảnh hài hòa cùng nhạc nền đầy cảm xúc, tiếp nối những giá trị đã làm nên thành công cho mùa 1. Đặc biệt, nữ chính Frieren vẫn giữ được nét duyên dáng, dễ thương, cũng như có những khoảnh khắc gây sốt bên cạnh Himmel.

Điểm khác biệt lớn nhất của Pháp Sư Tiễn Táng so với nhiều anime khác là nhịp kể chậm nhưng sâu lắng, xoay quanh hành trình của nữ pháp sư Frieren cùnh những triết lý về ký ức, sự mất mát và sự trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời, thay vì chỉ dồn vào các trận chiến hoành tráng như thông thường.

Một trong những điểm nhấn khác được cộng đồng fan và các chuyên trang quốc tế đánh giá cao ở Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 là phần hình ảnh được vẽ hoàn toàn bằng tay. Trong bối cảnh anime hiện đại ngày càng dựa vào kỹ thuật số, bộ phim nổi bật với phong cách thủ công chi tiết và khéo léo, song cho ra kết quả vượt trội hơn hẳn so với một số tác phẩm lớn khác gần đây, ví dụ như One Punch Man mùa 3.