Chainsaw Man hé lộ cái kết gây sốc, siêu phản diện báo hiệu tận thế xuất hiện

Tác giả Tatsuki Fujimoto đang dần hướng bộ truyện Chainsaw Man (cụ thể hơn là Hồi 2) vào giai đoạn cuối cùng bằng cách liên tục tung ra những "cú twist" cực kỳ táo bạo và đáng sợ. Tất cả các tình tiết gây sốt, nhất là trong chương 2226 gần đây, dường như được sắp đặt có chủ đích để hướng tới một cái kết tận thế đầy ám ảnh, không ai có thể ngờ được.

Cái kết đen tối đang chờ đợi độc giả của Chainsaw Man đã bắt đầu.

Cụ thể, chương 226 mới nhất của Chainsaw Man đã thẳng tay đập tan mọi kỳ vọng và giả thuyết mà độc giả nuôi dưỡng từ nhiều chương trước. Các loại quỷ như Nayuta, Sức Mạnh, Bóng Tối hay các Nỗi sợ Nguyên thủy mới đều bị gạt sang một bên. Thay vào đó, Denji và Yoru rơi vào một Địa ngục hoàn toàn trống rỗng, không có một con quỷ nào và chỉ còn đại dương đen ngòm cùng sự im lặng chết chóc. Câu hỏi đầy hoang mang của Denji "Mấy con quỷ đâu hết rồi?" chính là khởi nguyên của sự bất thường rợn người trong hành trình sắp tới của truyện.

Denji hoang mang trước một Địa ngục trống rỗng.

Giữa khoảng không của Địa ngục, một kẻ thù mới xuất hiện với dáng dấp giống Quỷ Châu Chấu với những chi tiết gợi liên tưởng mạnh mẽ đến Seraphim, đệ tử của Makima từng xuất hiện ở cuối Chainsaw Man Hồi 1. Sự trùng hợp này không hề ngẫu nhiên mà mở ra khả năng kinh hoàng rằng Quỷ Điều Khiển vẫn đang âm thầm thao túng mọi thứ, đồng thời Makima chưa thực sự "bay màu". Điều này có thể khiến Denji phải đối mặt với bóng ma quá khứ ở chính thời khắc định mệnh nhất.

Hình ảnh Quỷ Châu Chấu xuất hiện trong chương 226 của Chainsaw Man.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất của chương 226 Chainsaw Man nằm ở tầng lớp ý nghĩa được lồng ghép tinh vi, thông qua việc tác giả Fujimoto mượn hình tượng châu chấu từ Sách Khải Huyền để "nhá hàng" cái kết tận diệt cho nhân loại và Trái Đất. Trong bối cảnh lời tiên tri về ngày tận thế đang dần ứng nghiệm,đàn châu chấu đã thực sự xuất hiện trên Trái Đất. Dù Denji chặt được đầu Quỷ Châu Chấu, đây rõ ràng chỉ là màn mở đầu cho cơn ác mộng phía trước. Fujimoto đang xây dựng một kẻ thù không chỉ mạnh hơn Quỷ Chiến Tranh, mà còn đủ sức khiến Chainsaw Man hiếm hoi cảm nhận được sự đau đớn, sợ hãi và thậm chí đổ máu.

Chainsaw Man hướng đến "sự khởi đầu của kết thúc".

Thêm vào đó, sự vắng mặt của toàn bộ quỷ dữ ở Địa ngục càng làm tăng thêm nỗi kinh hoàng. Rất có thể, Quỷ Châu Chấu đã nuốt chửng mọi con quỷ khác để đạt được sức mạnh dị thường. Một con quỷ đơn độc nhưng đủ khả năng đánh bại Denji ở đỉnh cao, đủ sức giết Quỷ Chiến Tranh và có tiềm năng hủy diệt toàn bộ nhân loại, không gì phù hợp hơn để làm sứ giả đoạn kết của Chainsaw Man. Tất cả những chi tiết đều được Fujimoto dồn nén và sắp đặt một cách có chủ ý, như những mảnh ghép cuối cùng trước khi bức tranh tận thế hoàn chỉnh hiện ra.

Hồi 2 của Chainsaw Man không còn là câu chuyện về sự trưởng thành hay tình bạn nữa. Nó đang lao thẳng vào một cái kết đẫm máu, nơi nhân loại có thể thực sự bị xóa sổ, và Denji lần đầu tiên có thể không còn là người chiến thắng. Liệu rằng ở chặng cuối cùng, nhân loại có thể tìm thấy cánh cửa thoát mạng dành cho mình?